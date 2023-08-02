قيادي حوثي يحول مدرسة شمال الحديدة إلى معسكر تدريبي للأطفال وتجميع طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية إليها لهذا الغرض

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدمت مليشيا الحوثي التابعة لإيران، على تحويل مدرسة في مديرية الزهرة شمال محافظة الحديدة إلى معسكر تدريبي للأطفال والشباب بالمديرية.

وذكرت مصادر محلية في مديرية الزهرة، أن المليشيات الارهابية بدأت بتحويل مدرسة بن نعمان في قرية بن نعمان الى معسكر تدريبي للأطفال والمراهقين من طلاب المدارس..

وأضافت المصادر أن المدعو ابو طه الهادي مشرف المديرية، وجه بتحويل كل الطلاب الراسبين في الشهادتين الأساسية والثانوية في المديرية إلى مدرسة بن نعمان لغسل ادمغتهم وتدريبهم على القتال.

وأوضحت أن المدعو ابو طه الهادي طالب مدير المديرية ومدير التربية بإبلاغ أولياء أمور الطلاب الراسبين بنقل ابنائهم وتجميعهم بالمدرسة وهو نقل اجباري لأخذ دورة تنشيطية وتدريبية دون أن يحدد لهم الفترة ونوع الدورة.

وأشارت الى أن المدعو ابو معاذ المري المسؤول الثقافي في الزهرة هو من يتولى تجهيز المعسكر ومتابعة تجهيز الطلاب وترتيب أوضاعهم لنقلهم إلى معسكر مدرسة بن نعمان في المديرية