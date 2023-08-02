الاعلان عن وصول ميزة جديدة على واتساب - تعرف على طريقة الاستخدام

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 41

أعلن الخبير التقني السعودي سالم الحربي، عن وصول ميزة الرسائل المباشرة إلى تطبيق التراسل الفوري واتساب.

ميزة الرسائل المباشرة

وأوضح الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه الميزة تتيح التحقق من صدق الرسائل بين المرسل والمستقبل.

وأضاف الحربي، أنه يمكن الاستفادة من الميزة من خلال تحديث التطبيق، ويتم الضغط على زر الميكروفون وبعدها يتم الضغط لثوانٍ معدودة ليتم إرسال رسالة فيديو للطرف الآخر مدتها ثواني معدودة.



وكان تطبيق “واتساب”، المملوك لشركة “ميتا”، قد أعلن عن تفعيل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال رسائل فيديو مدتها 60 ثانية في الوقت الفعلي داخل التطبيق.

وأعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، عن طرح ميزة جديدة على واتساب، تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل فيديو مدتها 60 ثانية مباشرة داخل تطبيق المراسلة.

ولم يكن المستخدم سابقًا بحاجة لإرفاق ملفات الفيديو، بينما الآن يستطيع تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها وفقًا لموقع “hindustantimes.

يعد إرسال رسالة فيديو أمرا بسيطا مثل إرسال رسالة صوتية، فيما يلي الخطوات:

1 – افتح تطبيق واتساب على هاتفك.

2 – اذهب إلى الدردشة أو المجموعة التي ترغب في إرسال رسالة فيديو لها.

3 – في الجزء السفلي الأيمن، سترى زر الميكروفون المستخدم لإرسال الرسائل الصوتية، فقط اضغط للتبديل إلى وضع الفيديو.

4 – اضغط مع الاستمرار لتسجيل الفيديو، بدلا من ذلك، اسحب لأعلى لقفل الفيديو وتسجيله بدون استخدام اليدين.

5 – بمجرد الانتهاء، اترك الزر وسيتم إرسال الفيديو، وسيتم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا عند كتم الصوت عند فتحها في الدردشة، وسيؤدي النقر على الفيديو إلى بدء تشغيل الصوت.

تقول شركة “ميتا” Meta إن رسائل الفيديو محمية بالتشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على رسائلك آمنة.