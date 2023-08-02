إصلاح الأمانه يشدد على تصفير الخصومات مع شركاء العمل السياسي في أول اجتماعاته بعد انتخابه

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شدد حزب التجمع اليمني للاصلاح بامانه العاصمة على شحذ الهمم وتمتين العلاقة مع شركاء العمل السياسي من فروع الاحزاب ومكونات المجتمع المدني بأمانة العاصمة، وتقوية روابط النسيج الاجتماعي وتصفير الخصومات وتجميد الخلافات، وتركيز الجهود في إسناد الجيش والمقاومة في معركة استعادة الدولة.

جاء ذلك خلال أول اجتماع بعد انتخاب هيئة الشورى المحلية قيادة جديدة للمكتب يوم السبت الماضي عقد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح، بأمانة العاصمة، اليوم الأربعاء الموافق 2/أغسطس2023م، في مدينة مأرب، اجتماعه الأول برئاسة الدكتور محمد شمس الدين العليي، رئيس المكتب.

وأوضح ان أمامهم تحديات كبيرة تفرضها الأوضاع التي تعيشها اليمن بشكل عام وأمانة العاصمة صنعاء بشكل خاص.

وأشار العليي الى الأدوار النضالية لأبناء أمانة العاصمة في مواجهة الانقلاب الحوثي، مؤكداً أن المسؤولية كبيرة تقع على عاتق المكتب التنفيذي خلال الفترة القادمة.

وحث رئيس المكتب التنفيذي رؤساء الدوائر على استكمال البناء المؤسسي للدوائر، واعداد خططها وبرامجها ومضاعفة الجهود للقيام بكافة الواجبات المنوطة بكل دائرة.

وعبر عن خالص شكره للقيادة السابقة للمكتب وما قدمته من تجربة اثرت الثقافة التنظيمية، وعززت مكانة الاصلاح ودوره في الوسط السياسي خلال الفترة السابقة، كما أثرت الحياة السياسية ورسخت ثقافة التعايش السلمي والانتماء للوطن وهويته العربية الاسلامية واسهمت في تعزيز مكانة الاصلاح والانتصار للقضايا العادلة. وقد خرج الاجتماع بعدد من القرارات على المستوى التنظيمي.