عاجل.. هجوم مسلح يستهدف مجلس الشيوخ الأمريكي وشرطة واشنطن تصدر تحذيرات عاجلة للموظفين

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أفادت مصادر أمريكية، اليوم الأربعاء، بوجود تهديد أمني داخل مبنى مجلس الشيوخ الامريكي وسط أنباء عن إطلاق نار.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة العاصمة واشنطن أغلقت مبنى مجلس الشيوخ وأخلت المكاتب بعد تلقي مكالمة عبر خط الطوارئ 911 يفيد باحتمال وقوع تهديد أمني.
وطالبت الشرطة الموظفين والجمهور بمغادرة المقر والمنطقة بالكامل، بينما بدأت الجهات الأمنية عمليات التحقيق.
كما أكدت الشرطة أنها رصدت تهديداً أمنياً داخل المبنى، وعلى الفور، تقرر إرسال تعزيزات أمنية لمحيط المجلس.