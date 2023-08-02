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لاعب مخضرم يعتزل كرة القدم بعد مسيرة لافتة استمرت 30 عاماً

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلن الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، اليوم الأربعاء. اعتزال ممارسة كرة القدم بشكل رسمي بعد مسيرة لافتة في الملاعب استمرت 30 عاما.

وقال بوفون، البالغ 45 عاماً، في بيان اليوم: "أعطيتموني كل شيء، أعطيتكم كل شيء، فعلناها معاً".


وحقق بوفون كثيراً من الإنجازات في ملاعب كرة القدم، على رأسها كأس العالم 2006، علماً بأنه حقق 28 لقباً خلال مسيرته الحافلة.

واستمر بوفون في خوض المباريات لمدة تقترب من 30 عامًا، بين 1993 و2023، علماً بأنه ارتدى قمصان 3 أندية فقط، هي بارما ويوفنتوس الإيطاليين إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي.

 
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