اندلاع حريق ضخم في منطقة صناعية بإيران

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، الأربعاء، أن حريقاً ضخماً اندلع في منطقة دورود الصناعية جنوب غرب إيران.



وأضافت الوكالة أن 16 سيارة إطفاء توجهت للموقع لإخماد الحريق دون ذكر سبب لاندلاعه.



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ألسنة النيران وأعمدة الدخان المتصاعدة.

كما أظهر وجود خزانات ضخمة بالقرب من مكان الحريق، وفريق إطفاء يحاول إخماد النيران.