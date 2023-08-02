شاهد.. كم سنوات تحتاجها المحافظات المحررة لتطهيرها من الالغام ..تفاصيل

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 410

كشف مدير عام مشروع “مسام" لنزع الألغام في اليمن- أسامة القصيبي عن بدء “تدريب وتجهيز فرق يمنية تم الاستعانة بها من البرنامج الوطني على التعامل مع الألغام” للقيام بعملية النزع قادمًا.

وقال “القصيبي” ان الفرق التي سيتم تدريبها ستتولى مهمة نزع الألغام وسيتمثل دور “مسام” في التوجيه والإشراف على تلك الفرق، “فعلى المدى الطويل، اليمنيون هم من سيبقون في اليمن لمواصلة العمل بها”.

وتوقع القصيبي في إيجاز صحفي – أن يستغرق الوقت 10 سنوات أخرى لتطهير المحافظات المحررة من الألغام في حال “كان لديهم ما يكفي من التمويل والفرق والمعلومات”.

وقال إن اليمن يواجه أزمة كبيرة فيما يتعلق بزراعة الألغام، وأن كمية الألغام المزروعة في اليمن، تستدعي عملاً أكثر جدية وصرامة من قبل المجتمع الدولي، خاصةً وأنه لا توجد أي مؤشرات تلوح في الأفق للحد من هذه المأساة. حد وصفه.

ووصف زراعة الألغام في اليمن بـ”الكارثة الإنسانية”، في ظل إصرار الجماعة الحوثية على استهداف الإنسان اليمني من خلال زراعة الألغام بكافة أشكالها وأحجامها في مختلف المناطق، ومن دون مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني في هذا الشأن. – حد تعبيره. وأشار إلى أن مشروع “مسام” قام بإزالة أكثر من 400 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، منذُ بداية أعماله في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وتنوعت بين “ألغام مضادة للأفراد وأخرى مضادة للدبابات” إلى جانب عدد كبير من الذخائر غير المنفجرة، وعدد أكبر من العبوات الناسفة.

وفي ذات السياق أصدر المركز الإعلامي لمشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن تقريره الشهري، عن شهر يوليو 2023م، مؤكدا ان إجمالي ما تم نزعه خلال الشهر المنصرم 2815 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

كما تمكن المشروع خلال شهر يوليو 2023 من نزع 2337 ذخيرة غير منفجرة، و441 لغماً مضاداً للدبابات، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة خلال نفس الشهر 748.277 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

وخلال شهر يوليو قام المشروع بإتلاف 4378 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار سعي المشروع الدؤوب لحفظ أرواح الأبرياء من العلب المنفجرة المملكة.