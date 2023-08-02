عاجل.. هجوم مسلح يستهدف مجلس الشيوخ الأمريكي وشرطة واشنطن تصدر تحذيرات عاجلة للموظفين لاعب مخضرم يعتزل كرة القدم بعد مسيرة لافتة استمرت 30 عاماً اندلاع حريق ضخم في منطقة صناعية بإيران النفوذ الفرنسي والغربي يحتضر في القارة السوداء شاهد.. كم سنوات تحتاجها المحافظات المحررة لتطهيرها من الالغام ..تفاصيل إستشهاد طفل بإنفجار لغم من مخلفات الحوثي بمديرية حيس كيف علق حزب الإصلاح على المنحة المالية السعودية لليمن؟ محكمة المنصورة الابتدائية تحدد موعد النطق بالحكم في قضية الطفلة “حنين” في عدن وفاة شابين عطشاً في صحراء مأرب بعد أن ضلا الطريق محافظ تعز : هناك إجراءات متكاملة لحماية المنظمات الدولية .. تفاصيل
استشهد اليوم الاربعاء الموافق 2 /اغسطس2023 طفلاً يبلع من العمر 12 عاما، إثر انفجار لغم عربات من مخلفات المليشيا الحوثية.
وقالت مصادر محلية ان لغما حوثيا انفجر في الطفل/ محمد أمين إسماعيل مجهصي وهو يرعى الاغنام في منطقة "ظمى" التابعة لمديرية حيس محافظة الحديدة ..
وأكدت المصادر ان اللغم الذي انفجر بالطفل خاص بالعربات أدى إلى إستشهاده على الفور .
وتواصل الغام المليشيات الحوثيه في حصد أرواح المواطنين في محافظة الحديدة بشكل كبير ، حيث لا يكاد يمر أسبوع أو أسبوعين دون وقوع ضحايا في صفوف المواطنين،
وتعتبر محافظة الحديدة من أكبر وأكثر المحافظات الملوثه بالالغام والعبوات المتفجرة في ظل صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي حيال هذه الجرائم الحوثية وعجزها عن إجبار المليشيا الحوثية على تسليم خرائط شبكات حقول الالغام التي زرعتها.