إستشهاد طفل بإنفجار لغم من مخلفات الحوثي بمديرية حيس

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهد اليوم الاربعاء الموافق 2 /اغسطس2023 طفلاً يبلع من العمر 12 عاما، إثر انفجار لغم عربات من مخلفات المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية ان لغما حوثيا انفجر في الطفل/ محمد أمين إسماعيل مجهصي وهو يرعى الاغنام في منطقة "ظمى" التابعة لمديرية حيس محافظة الحديدة ..

وأكدت المصادر ان اللغم الذي انفجر بالطفل خاص بالعربات أدى إلى إستشهاده على الفور .

وتواصل الغام المليشيات الحوثيه في حصد أرواح المواطنين في محافظة الحديدة بشكل كبير ، حيث لا يكاد يمر أسبوع أو أسبوعين دون وقوع ضحايا في صفوف المواطنين،

وتعتبر محافظة الحديدة من أكبر وأكثر المحافظات الملوثه بالالغام والعبوات المتفجرة في ظل صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي حيال هذه الجرائم الحوثية وعجزها عن إجبار المليشيا الحوثية على تسليم خرائط شبكات حقول الالغام التي زرعتها.