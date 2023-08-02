كيف علق حزب الإصلاح على المنحة المالية السعودية لليمن؟

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قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، أن المنحة المالية السعودية لليمن، تبرهن على عمق العلاقات المميزة والمتينة بين بلادنا والمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
ونقل موقع"الإصلاح نت"عن العديني قولة بأن المنحة التي أعلنتها السعودية أمس دعماً لليمن، تثبت أن المملكة هي العون والسند التاريخي لليمن في كل الجوانب، وفي المقدمة الجانب الإنساني والمعيشي للمواطنين.
وأوضح أن ما تقوم به المملكة يؤكد وقوفها إلى جانب اليمن في الأزمات التي يمر بها، من خلال دعم الاقتصاد الذي يعاني من مشاكل كثيرة، بسبب الحرب والاستهداف الحوثي للموانئ والمنشئات النفطية.
وتوجه بالشكر والتقدير والعرفان للسعودية وقيادتها، على هذه المواقف الداعمة لليمن، متمنياً للملكة والشعب السعودي الشقيق دوام التفوق والنمو والنجاح.