محكمة المنصورة الابتدائية تحدد موعد النطق بالحكم في قضية الطفلة “حنين” في عدن وفاة شابين عطشاً في صحراء مأرب بعد أن ضلا الطريق محافظ تعز : هناك إجراءات متكاملة لحماية المنظمات الدولية .. تفاصيل توجيهات رئاسية للحكومة بالتزامن مع الدعم السعودي النجم ساديو ماني يلتحق رسميا بالنصر.. كم مدة العقد والراتب الشهري للاعب؟ اعلان جديد للأمم المتحدة بخصوص عملية تفريغ النفط من صافر بيان توضيحي بشأن حادثة الإعتداء على مواطن يمني في تركيا مليشيا الحوثي تعتقل رئيس نادي المعلمين في محافظة المحويت إستشهاد إثنين من أبناء الجوف إثر انفجار لغم حوثي بسيارتهم مليشيا الحوثي تهدد بإغلاق سلسلة مطاعم الشيباني لهذا السبب
حددت محكمة المنصورة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن، موعد النطق بالحكم في قضية الطفلة “حنين البكري”، التي قتلت عشية عيد الأضحى المبارك، برصاص مسلح.
وذكر شهود عيان حضروا الجلسة السابعة لمحكمة المنصورة، اليوم الاربعاء الموافق2/أغسطس2023 ، إن القاضي عصام صالح جرز، قرر اليوم إغلاق باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم في يوم الاثنين 7 اغسطس 2023.
وكانت الطفلة حنين البكري،قد قتلت فيما أصيبت شقيقتها برصاص مسلح في مدينة عدن عشية عيد الاضحي المبارك، بعد شجار مع والدها بسبب خدوش سببتها سيارة والد الطفلة حنين ما حدا بالجاني لإطلاق وابل من الرصاص صوب سيارتهم