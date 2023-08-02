محكمة المنصورة الابتدائية تحدد موعد النطق بالحكم في قضية الطفلة “حنين” في عدن

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حددت محكمة المنصورة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن، موعد النطق بالحكم في قضية الطفلة “حنين البكري”، التي قتلت عشية عيد الأضحى المبارك، برصاص مسلح.

وذكر شهود عيان حضروا الجلسة السابعة لمحكمة المنصورة، اليوم الاربعاء الموافق2/أغسطس2023 ، إن القاضي عصام صالح جرز، قرر اليوم إغلاق باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم في يوم الاثنين 7 اغسطس 2023.

وكانت الطفلة حنين البكري،قد قتلت فيما أصيبت شقيقتها برصاص مسلح في مدينة عدن عشية عيد الاضحي المبارك، بعد شجار مع والدها بسبب خدوش سببتها سيارة والد الطفلة حنين ما حدا بالجاني لإطلاق وابل من الرصاص صوب سيارتهم