وفاة شابين عطشاً في صحراء مأرب بعد أن ضلا الطريق

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توفي شابان عطشا في صحراء محافظة مأرب شمال شرق البلاد بعد أن ضلا الطريق.

وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن الشابين صالح حسن محمد عبيد، وهادي محسن هادي عبيد، توفيا عطشا في الصحراء شمالي محافظة مأرب.

وأفادت بأن الشابين ضلا الطريق في الصحراء، الاثنين الماضي، وتم العثور على جثتيهما أمس (الثلاثاء) بعد أن فارقا الحياة عطشا جراء ارتفاع درجة الحرارة.