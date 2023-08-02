محكمة المنصورة الابتدائية تحدد موعد النطق بالحكم في قضية الطفلة “حنين” في عدن وفاة شابين عطشاً في صحراء مأرب بعد أن ضلا الطريق محافظ تعز : هناك إجراءات متكاملة لحماية المنظمات الدولية .. تفاصيل توجيهات رئاسية للحكومة بالتزامن مع الدعم السعودي النجم ساديو ماني يلتحق رسميا بالنصر.. كم مدة العقد والراتب الشهري للاعب؟ اعلان جديد للأمم المتحدة بخصوص عملية تفريغ النفط من صافر بيان توضيحي بشأن حادثة الإعتداء على مواطن يمني في تركيا مليشيا الحوثي تعتقل رئيس نادي المعلمين في محافظة المحويت إستشهاد إثنين من أبناء الجوف إثر انفجار لغم حوثي بسيارتهم مليشيا الحوثي تهدد بإغلاق سلسلة مطاعم الشيباني لهذا السبب
توفي شابان عطشا في صحراء محافظة مأرب شمال شرق البلاد بعد أن ضلا الطريق.
وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن الشابين صالح حسن محمد عبيد، وهادي محسن هادي عبيد، توفيا عطشا في الصحراء شمالي محافظة مأرب.
وأفادت بأن الشابين ضلا الطريق في الصحراء، الاثنين الماضي، وتم العثور على جثتيهما أمس (الثلاثاء) بعد أن فارقا الحياة عطشا جراء ارتفاع درجة الحرارة.