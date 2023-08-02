توجيهات رئاسية للحكومة بالتزامن مع الدعم السعودي

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصدر مكتب رئاسة الجمهورية تعميما هاما إلى وزراء حكومة معين عبدالملك بشأن ممارسة مهامهم من العاصمة المؤقتة عدن وعدم التصرف من الموازنة لغير المخولين قانونيا.

وقضى التعميم المذيل بتوقيع مدير المكتب د.يحيى الشعيبي بعودة الوزراء ونوابهم من الخارج لممارسة عملهم من العاصمة المؤقتة عدن بدء من تاريخ 6 أغسطس 2023م، ومن يخالف تتخذ بحقه الإجراءات القانونية..

كما قضى التعميم بإلغاء التفويض في التصرف من موازنة الدولة لغير المخول لهم قانوناً، وهم الوزير ونائبه والمحافظ ونائبه ومدير الجهاز ونائبه وممثلي وزارة المالية.

وتضمن التعميم تفويض في الحالات الاستثنائية لأحد المسؤولين الغير الاستشاريين لفترة مؤقتة.

ودعا التعميم إلى التنفيذ الصارم للقرارات السابقة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي. كما ألزم البنك المركزي بتنفيذ ما ورد.