النجم ساديو ماني يلتحق رسميا بالنصر.. كم مدة العقد والراتب الشهري للاعب؟

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، رسميا تعاقده مع المهاجم السنغالي ساديو ماني قادما من بايرن ميونخ الألماني، بعقد لمدة 3 سنوات.

وكان ساديو ماني (31 عاما) قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف العام الماضي 2022، بعقد لثلاث سنوات، مقابل 30 مليون يورو، قادما من ليفربول الإنجليزي، لكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب.

وكشف نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة ، "تويتر"، عن التعاقد مع ساديو ماني بعقد لمدة ثلاث سنوات يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وأجرى الدولي السنغالي الاثنين، الفحوصات الطبية في دبي الإماراتية قبل أن يوقع مساء الثلاثاء العقد الرسمي.

وسيحصل ساديو ماني في نادي النصر على راتب سنوي قدره 40 مليون يورو، بينما حصل نادي بايرن ميونخ على 37 مليون يورو، مقابل التخلي عن خدمات المهاجم السنغالي.

وشارك ساديو ماني مع بايرن ميونخ في 38 مباراة فقط خلال موسمه الأول، بسبب كثرة الإصابات، سجل فيها 12 هدفا وصنع 6 أخرى.