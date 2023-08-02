النجم ساديو ماني يلتحق رسميا بالنصر.. كم مدة العقد والراتب الشهري للاعب؟ اعلان جديد للأمم المتحدة بخصوص عملية تفريغ النفط من صافر بيان توضيحي بشأن حادثة الإعتداء على مواطن يمني في تركيا مليشيا الحوثي تعتقل رئيس نادي المعلمين في محافظة المحويت إستشهاد إثنين من أبناء الجوف إثر انفجار لغم حوثي بسيارتهم مليشيا الحوثي تهدد بإغلاق سلسلة مطاعم الشيباني لهذا السبب نادي المعلمين يدعو لإضراب شامل ابتداء من اليوم الاربعاء الأجهزة الأمنية بتعز تضبط عصابة حاولت سرقة منزل أحد المواطنين في حي المسبح تفاصيل عن العبث الحوثي بالقطاع الصحي وكيف حولته إلى قطاع خاص بها شاهد تعليق رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن الدعم السعودي لليمن
أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، رسميا تعاقده مع المهاجم السنغالي ساديو ماني قادما من بايرن ميونخ الألماني، بعقد لمدة 3 سنوات.
وكان ساديو ماني (31 عاما) قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف العام الماضي 2022، بعقد لثلاث سنوات، مقابل 30 مليون يورو، قادما من ليفربول الإنجليزي، لكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب.
وكشف نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة ، "تويتر"، عن التعاقد مع ساديو ماني بعقد لمدة ثلاث سنوات يمتد حتى 30 يونيو 2026.
وأجرى الدولي السنغالي الاثنين، الفحوصات الطبية في دبي الإماراتية قبل أن يوقع مساء الثلاثاء العقد الرسمي.
وسيحصل ساديو ماني في نادي النصر على راتب سنوي قدره 40 مليون يورو، بينما حصل نادي بايرن ميونخ على 37 مليون يورو، مقابل التخلي عن خدمات المهاجم السنغالي.
وشارك ساديو ماني مع بايرن ميونخ في 38 مباراة فقط خلال موسمه الأول، بسبب كثرة الإصابات، سجل فيها 12 هدفا وصنع 6 أخرى.