بيان توضيحي بشأن حادثة الإعتداء على مواطن يمني في تركيا

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 609

أصدرت السفارة اليمنية في تركيا بيانا صحفيا توضيحا حول حادثة الإعتداء التي تعرض لها الطالب فراس النهاري احد ابناء الجالية اليمنية في اسطنبول يوم الإثنين.

واعلنت سفارة اليمن أن الجهات الأمنية في تركيا احتجزت الشخص المعتدي على الشاب اليمني وهي تقوم حاليا بالتحقيقات اللازمة ومتابعة الحادثة في مسارها القانوني.

وأكدت السفارة اليمنية، في البيان، تقديم الدعم القانوني اللازم للدفاع عن أبناء الجالية اليمنية،

وفي بيان لقائم مقام ناحية أسينيورت في إسطنبول، اوضح أنه تم استقبال أسرة الشاب اليمني الذي تعرض للاعتداء وأن العائلة تقدمت بشكوى رسمية للسلطات التركية وأن قائم مقام المنطقة يتابع القضية عن كثب.

يأتي هذا بعدما انتشر فيديو مساء الإثنين 31 يوليو/تموز 2023، مقطع فيديو على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء أتراك على فتى يمني يبلغ من العمر 15 عاماً داخل مجمع "كريستال شهير" في مدينة إسنيورت.

بدأ الخلاف بين فتى يمني وآخر تركي، وتطور الخلاف إلى تدخل والد الطفل التركي ومعه عشرات آخرون، تظهر لقطات تعرض الفتى اليمني إلى الركل والضرب من قِبل مجموعة من الرجال الأتراك.

وزار ممثلون عن والي مدينة إسطنبول داوود أوغلو، وممثلون عن دائرة الهجرة، أعضاء بالجالية اليمنية، الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023، على خلفية اعتداء تعرض له فتى يمني على يد أتراك داخل مجمع سكني في مدينة إسطنبول، ما تسبب في نقل الشاب إلى المستشفى، فيما زار السفير اليمني مبنى المجمع وأكد متابعة القضية مع الجانب التركي.