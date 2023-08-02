مليشيا الحوثي تعتقل رئيس نادي المعلمين في محافظة المحويت

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعتقلت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران رئيس نادي المعلمين في محافظة المحويت، شمال غربي اليمن، على خلفية الإضراب الذي دعا إليه النادي للمطالبة بتسليم مرتبات المعلمين الموقوفة لأكثر من ست سنوات.

وأكد مصدر في اللجنة الإعلامية لنادي المعلمين، ان إدارة أمن مديرية حفاش في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، اعتقلت الاستاذ/ ناصر القعيش رئيس فرع النادي بالمحافظة، ولا يزال رهن الاعتقال وجاريا التحقيق معه من قبل المليشيا.

وذكر أن الاعتقال جاء على خلفية دعوات النادي الأخيرة للمعلمين والمعلمات بتنفيذ الإضراب الشامل والكامل في مختلف المدارس الحكومية الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، حتى يتم دفع مرتباتهم بدءاً من يوليو الماضي وبشكل منتظم دون شرط أو قيد.

وكانت قد أعلنت مليشيا الحوثي حالة استنفار، وعملت بشتى الطرق على كسر الإضراب الذي تجاوز الأسبوعين، بوعود تخديرية مثل كل عام تسارع فيه بصرف حافز شهر واحد فقط، اشترطت فيه هذه المرة أخذ التزامات منهم بعدم الإضراب.

وبسبب رفض النادي لمثل هكذا وعود، رضخت المليشيا أكثر ورفعت سقف تعهداتها إلى صرف ثلاثة حوافز لكل معلم ومعلمة خلال الأيام القادمة (دون تحديد موعدها)، في محاولة يائسة منها لإنهاء الإضراب. ويبلغ مقدار الحافز الواحد الذي تصرفه المليشيا 30 ألف ريال من صندوق المعلم الذي أنشأته المليشيا، واستأثر به وعائداته يحيى الحوثي منذ 2019 وكبار قادة المليشيا.