مليشيا الحوثي تعتقل رئيس نادي المعلمين في محافظة المحويت إستشهاد إثنين من أبناء الجوف إثر انفجار لغم حوثي بسيارتهم مليشيا الحوثي تهدد بإغلاق سلسلة مطاعم الشيباني لهذا السبب نادي المعلمين يدعو لإضراب شامل ابتداء من اليوم الاربعاء الأجهزة الأمنية بتعز تضبط عصابة حاولت سرقة منزل أحد المواطنين في حي المسبح تفاصيل عن العبث الحوثي بالقطاع الصحي وكيف حولته إلى قطاع خاص بها شاهد تعليق رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن الدعم السعودي لليمن محمد صلاح يوجه رسالة لفابينيو بعد انتقاله لاتحاد جدة السعودي مسؤول أوكراني رفيغ يتحدث عن سيناريو وفاة زيلينسكي ومن سيتولى مهامه شركة صافر تكشف عن تزويد محافظة مارب لكهرباء عدن بكميات هائلة من النفط
اعتقلت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران رئيس نادي المعلمين في محافظة المحويت، شمال غربي اليمن، على خلفية الإضراب الذي دعا إليه النادي للمطالبة بتسليم مرتبات المعلمين الموقوفة لأكثر من ست سنوات.
وأكد مصدر في اللجنة الإعلامية لنادي المعلمين، ان إدارة أمن مديرية حفاش في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، اعتقلت الاستاذ/ ناصر القعيش رئيس فرع النادي بالمحافظة، ولا يزال رهن الاعتقال وجاريا التحقيق معه من قبل المليشيا.
وذكر أن الاعتقال جاء على خلفية دعوات النادي الأخيرة للمعلمين والمعلمات بتنفيذ الإضراب الشامل والكامل في مختلف المدارس الحكومية الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، حتى يتم دفع مرتباتهم بدءاً من يوليو الماضي وبشكل منتظم دون شرط أو قيد.
وكانت قد أعلنت مليشيا الحوثي حالة استنفار، وعملت بشتى الطرق على كسر الإضراب الذي تجاوز الأسبوعين، بوعود تخديرية مثل كل عام تسارع فيه بصرف حافز شهر واحد فقط، اشترطت فيه هذه المرة أخذ التزامات منهم بعدم الإضراب.
وبسبب رفض النادي لمثل هكذا وعود، رضخت المليشيا أكثر ورفعت سقف تعهداتها إلى صرف ثلاثة حوافز لكل معلم ومعلمة خلال الأيام القادمة (دون تحديد موعدها)، في محاولة يائسة منها لإنهاء الإضراب. ويبلغ مقدار الحافز الواحد الذي تصرفه المليشيا 30 ألف ريال من صندوق المعلم الذي أنشأته المليشيا، واستأثر به وعائداته يحيى الحوثي منذ 2019 وكبار قادة المليشيا.