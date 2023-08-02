إستشهاد إثنين من أبناء الجوف إثر انفجار لغم حوثي بسيارتهم

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهد شخصان من أسرة واحدة بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وأفادت مصادر محلية أن المواطنين عايض زايد الوكاد وعلي حسن الوكاد استشهدا بانفجار لغم في منطقة الخليفين خب والشعف.

وأشارت المصادر إلى أن المواطنين كانا مفقودين منذ أكثر من أسبوع، حيث خلفوا قطيع إبل في صحراء الجوف، وتم العثور على جثتيهما داخل السيارة التي انفجر بها اللغم.

وتعد محافظة الجوف من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من الألغام الحوثية التي تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين خلال السنوات الماضية.