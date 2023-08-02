مليشيا الحوثي تعتقل رئيس نادي المعلمين في محافظة المحويت إستشهاد إثنين من أبناء الجوف إثر انفجار لغم حوثي بسيارتهم مليشيا الحوثي تهدد بإغلاق سلسلة مطاعم الشيباني لهذا السبب نادي المعلمين يدعو لإضراب شامل ابتداء من اليوم الاربعاء الأجهزة الأمنية بتعز تضبط عصابة حاولت سرقة منزل أحد المواطنين في حي المسبح تفاصيل عن العبث الحوثي بالقطاع الصحي وكيف حولته إلى قطاع خاص بها شاهد تعليق رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن الدعم السعودي لليمن محمد صلاح يوجه رسالة لفابينيو بعد انتقاله لاتحاد جدة السعودي مسؤول أوكراني رفيغ يتحدث عن سيناريو وفاة زيلينسكي ومن سيتولى مهامه شركة صافر تكشف عن تزويد محافظة مارب لكهرباء عدن بكميات هائلة من النفط
استشهد شخصان من أسرة واحدة بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).
وأفادت مصادر محلية أن المواطنين عايض زايد الوكاد وعلي حسن الوكاد استشهدا بانفجار لغم في منطقة الخليفين خب والشعف.
وأشارت المصادر إلى أن المواطنين كانا مفقودين منذ أكثر من أسبوع، حيث خلفوا قطيع إبل في صحراء الجوف، وتم العثور على جثتيهما داخل السيارة التي انفجر بها اللغم.
وتعد محافظة الجوف من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من الألغام الحوثية التي تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين خلال السنوات الماضية.