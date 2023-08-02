مليشيا الحوثي تعتقل رئيس نادي المعلمين في محافظة المحويت إستشهاد إثنين من أبناء الجوف إثر انفجار لغم حوثي بسيارتهم مليشيا الحوثي تهدد بإغلاق سلسلة مطاعم الشيباني لهذا السبب نادي المعلمين يدعو لإضراب شامل ابتداء من اليوم الاربعاء الأجهزة الأمنية بتعز تضبط عصابة حاولت سرقة منزل أحد المواطنين في حي المسبح تفاصيل عن العبث الحوثي بالقطاع الصحي وكيف حولته إلى قطاع خاص بها شاهد تعليق رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن الدعم السعودي لليمن محمد صلاح يوجه رسالة لفابينيو بعد انتقاله لاتحاد جدة السعودي مسؤول أوكراني رفيغ يتحدث عن سيناريو وفاة زيلينسكي ومن سيتولى مهامه شركة صافر تكشف عن تزويد محافظة مارب لكهرباء عدن بكميات هائلة من النفط
أجرت المليشيا الحوثية تحقيقات مع عمال مالك لسلسلة مطاعم الشيباني في العاصمة صنعاء بعد اتهامهم بتسريب فاتورة الطعام المليونية لإحدى القيادات الحوثية .
وقالت مصادر إن ما يعرف بالأمن الوقائي استدعت عمال مطاعم الشيباني بعد اتهامهم بتسريب فاتورة بأسعار الطعام لمنتحل صفة وزير الزراعة ونائبه مدير مؤسسة العامة لإنتاج الحبوب والتي عرفت بفضيحة الوجبة المليونية.
وأضافت المصادر أن الحوثيين حققوا مع العمال بينهم محاسب المطعم وتم إطلاق سراحهم بعد التعهد بعدم تسريب أي فواتير لقيادات الدولة في إشارة إلى قيادات المليشيا الحوثية .
وأضافت المصادر أن قيادات حوثية أخرى في الحكومة غير المعترف بها وأعضاء فيما يسمى المجلس السياسي هددوا الشيباني باغلاق مطاعمه إذا تكرر وتسربت فواتير مقيدة عليهم معلنون عدم دفع أي فواتير مقيدة عليهم للمطعم بعد الفضيحة المليونية التي أثرت استياء كبيرا في صنعاء واعتبر ذلك رفاهية على حساب المواطن الذي يجرع جوعا نتيجة ممارسة تلك العصابة سياسة التجويع ضدهم وقطع مرتباتهم ظهر في هاشتاج رواتبنا في مطاعم الشيباني