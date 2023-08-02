نادي المعلمين يدعو لإضراب شامل ابتداء من اليوم الاربعاء

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 228

استنفر نادي المعلمين جميع المدرسين والكادر التربوي في جميع المحافظات التي تحتلها مليشيا الحوثي، لإضراب شامل غدا الأربعاء.

وقال النادي في بيان له مساء الثلاثاء حصل مأرب برس على نسخة منه، إن الإضراب حقق طيلة الأيام الماضية نسبة تصل إلى 90% في المدن، ووصل إلى 100% في الأرياف، لكنه يهيب بجميع المعلمين والكادر التربوي والموظفين بإضراب يصل إلى 100% غدا الأربعاء تزامنا مع استدعاء مجلس النواب الموالي للحوثي في صنعاء لحكومة المليشيا ووزير تربيتها يحيى الحوثي.

وأضاف البيان: ندعو للإضراب الشامل تماما، لانتزاع المرتبات، واحتراما لتضحيات المعلمين الذين قضوا ثمان سنوات دون رواتب أو حقوق.

وأكد البيان أن انتظام المعلمين مدة ثمان سنوات لم يجلب لهم الراتب، ولم ينتزع لهم حقوقهم، وأن إضراب الأيام الماضية حقق عددا من النجاحات أبرزها صرف ثلاثة حوافز دفعة واحدة للمعلمين.

وختم النادي بيانه إلى أن رسالة المعلمين واحدة بأن لا عودة إلى التدريس إلى بانتظام المرتبات كاملة بدون أي انقطاع وجدولة سريعة لرواتب السنوات الماضية.