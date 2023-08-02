الأجهزة الأمنية بتعز تضبط عصابة حاولت سرقة منزل أحد المواطنين في حي المسبح

الأربعاء 02 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة مديرية القاهرة من ضبط ثلاثة اشخاص من عصابة مكونة خمسة اشخاص قاموا بسرقة منزل المواطن شادي حسن هزاع صلاح في حي المسبح.

وقال مدير شرطة القاهرة المقدم ابراهيم القيسي ان شرطة مديرية القاهرة تلقت بلاغا مساء أمس بقيام عصابة بوضع سلم على دينة والدخول الى منزل المواطن شادي عن طريق احدى النوافذ، وسرقتها.

ووفقا لما أوردة مركز الإعلام الأمني أكد أن قوات الأمن التابعة لشرطة القاهرة ،تحركت الى المكان وتمكنت من ضبط ثلاثة اشخاص فيما تمكن شخصين من الفرار وماتزال اجهزة الامن تتعقبهم، ويقدر المبلغ المالي المسروق بحسب البيانات الاولية٤٦٠٠٠ ستة واربعون الف ريال سعودي، بالإضافة إلى اوراق ومستندات وبصائر، وقد تم استكمال الاجراءات القانونية مع المضبوطين واحالتهم الى النيابة، وماتزال أجهزة الأمن تلاحق الفارين.