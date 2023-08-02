تفاصيل عن العبث الحوثي بالقطاع الصحي وكيف حولته إلى قطاع خاص بها شاهد تعليق رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن الدعم السعودي لليمن محمد صلاح يوجه رسالة لفابينيو بعد انتقاله لاتحاد جدة السعودي مسؤول أوكراني رفيغ يتحدث عن سيناريو وفاة زيلينسكي ومن سيتولى مهامه شركة صافر تكشف عن تزويد محافظة مارب لكهرباء عدن بكميات هائلة من النفط شركة يوتيوب تواصل حربها ضد قنوات الفتنة الحوثية - أغلقت قنوات جديدة بينها منصه «عيسى الليث» السعودية تقدم دعما اقتصاديا جديدا للجمهورية اليمنية وزير المالية :الدعم السعودي للموازنة اليمنية سيشكل فارقًا كبيرًا في تعزيز الوضع الاقتصادي بشكل عام الرئيس العليمي يتحدث عن رسالة سعودية حاسمة للمليشيات عاجل.. السعودية تعلن رسمياً دعم الاقتصاد اليمني بهذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ودعم المرتبات
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء الموافق 1_اغسطس 2023، أن الدعم السعودي الجديد المعلن عنه للحكومة اليمنية، يعد رسالة حاسمة للحوثيين، مطالبا الجماعة الإنحياز لخيار السلام.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تغريدات مقتضبة على موقع "تويتر"، رصدهامحررمأرببرس"ان الدعم الجديد المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة للموازنة العامة للدولة يؤكد مرة أخرى، موقف المملكة المشرف ونهجها الملتزم بدعم شعبنا اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة إعمار، وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، والتنمية"
وأضاف بأن الدعم الجديد "هي رسالة أخرى حاسمة للمليشيات الحوثية، أن الشعب اليمني ليس وحده، وأنه آن الأوان لهذه المليشيات بعد أن جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة شعبنا على مصالح قياداتها، والاصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره".
ولفت إلى أن الدعم المقدم "محل اعتزاز وتقدير الشعب اليمني، ومثل صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة، والسلم والأمن الدوليين".
وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الجهود الحكومية، والفريقين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين، والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن التي اثمرت هذا الدعم السخي للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومواصلة اصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات.
وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية، تقديم تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن".
وتعاني الحكومة اليمنية من عجز كبير في ميزانيتها ومواردها المالية، منذ الهجمات الحوثية على الموانئ والمنشآت النفطية بمحافظتي حضرموت وشبوة في نوفمبر الماضي، ما أدى لتوقف صادرات النفط