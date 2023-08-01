محمد صلاح يوجه رسالة لفابينيو بعد انتقاله لاتحاد جدة السعودي

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وجه اللاعب محمد صلاح رسالة لزميله السابق في نادي ليفربول الإنجليزي، فابينيو، بعد رحيل الأخير عن "الريدز"، وانضمامه لنادي اتحاد جدة السعودي حتى عام 2026.
وكتب النجم المصري عبر حسابه على منصة تويتر: "شكرا لك على صداقتك، وعلى كل ما فعلته للفريق على مر السنين، سوف نفتقدك... أتمنى لك كل خير.
كما تحدث صلاح، في فيديو نشره حساب نادي ليفربول، حمل وداع اللاعبين لمتوسط الميدان البرازيلي، قائلا: "صديقي لقد قضينا وقتا رائعا، كانت لدينا رحلة جيدة، قيامك بالعمل الدفاعي في الملعب كان يجعلنا نلعب بحرية... أنت شخص رائع ولاعب عظيم، أتمنى لك كل التوفيق، أراك قريباورحل فابينيو عن صفوف "الريدز" بعد أن أمضى 5 سنوات مع الفريق، لعب خلالها 219 مباراة، وسجل 11 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.
كما حقق عددا من الألقاب مع النادي، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.