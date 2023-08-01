مسؤول أوكراني رفيغ يتحدث عن سيناريو وفاة زيلينسكي ومن سيتولى مهامه

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أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكس دانيلوف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا ليس لديها أي خطط في حال وفاة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
وقالت مجلة “بوليتيكو” في وقت سابق عن النائب الأوكراني نيكولاي كنياجيسكي، قوله إنه في حال وفاة زيلينسكي، فإن رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك، سوف يقوم بمهامه.
وأشارت المجلة أن رسلان ستيفانتشوك لا يحظى بثقة عالية بين المواطنين بما في ذلك المعارضة ومستوى دعمه أقل من دعم الرئيس زيلينسكي.
ورداً على ما جاء على لسان النائب الأوكراني قال دانيلوف لقناة “رادا” التلفزيونية: “كل ما هو مكتوب في هذا المقال هو هراء كامل. لسنا بحاجة إلى إلقاء مثل هذه الأشياء أثناء الحرب.. الصحفيون لا يفهمون ما يتحدثون عنه على الإطلاق”.
وأضاف: “معلومات غير صحيحة على الإطلاق، لا توجد خطط، يوجد رئيس الدولة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة”.
وعن الدوافع وراء ذلك، أجاب دانيلوف: “من الصعب معرفة ذلك، لا يسعنا إلا أن نخمن، لأن هذا ليس بالوضع السهل والموقف معقد”.