مسؤول أوكراني رفيغ يتحدث عن سيناريو وفاة زيلينسكي ومن سيتولى مهامه شركة صافر تكشف عن تزويد محافظة مارب لكهرباء عدن بكميات هائلة من النفط شركة يوتيوب تواصل حربها ضد قنوات الفتنة الحوثية - أغلقت قنوات جديدة بينها منصه «عيسى الليث» السعودية تقدم دعما اقتصاديا جديدا للجمهورية اليمنية وزير المالية :الدعم السعودي للموازنة اليمنية سيشكل فارقًا كبيرًا في تعزيز الوضع الاقتصادي بشكل عام الرئيس العليمي يتحدث عن رسالة سعودية حاسمة للمليشيات عاجل.. السعودية تعلن رسمياً دعم الاقتصاد اليمني بهذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ودعم المرتبات شاهد رواتب ومستحقات قيادات حوثية في هيئة الأوقاف التي يرأسها المدعو "عبد المجيد الحوثي" بعد الرسائل الصوتية.. ميزة مطورة من واتس آب بانتظارك الكشف عن أضخم صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يبرم شراكة بـ1.1 مليار دولار
كشفت شركة صافر في محافظة مأرب اليوم ،الثلاثاءالموافق1-أغسطس، معاودتها ضخ النفط الخام المخصص لوقود كهرباء العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وقال مكتب وزارة النفط والمعادن بمحافظة مأرب إنه تم "وصول النفط الخام وقود كهرباء عدن الى ميناء النشيمة من القطاع 18 مارب، عبر الأنبوب الممتد الى قطاع 5 مرورا بحقل عياذ ومن ثم ميناء النشيمة".
ووفقًا لما أوردة موقع مأرب 360 في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها محرر مأرب برس، أن شركة صافر بذلت جهودا كبيرة لإصلاح خط الأنبوب وإنجاح المهمة بتزويد كهرباء العاصمة عدن بالوقود الخام.
وتابع ان مكتب وزارة النفط بمحافظة #مارب قال في رسالة موجهة إلى وزير النفط، إنه تم وصول النفط الخام (وقود كهرباء عدن الى ميناء النشيمة من القطاع ١٨ مارب عبر الأنبوب الممتد الى قطاع (٥) مرورا بحقل عياذ ومن ثم ميناء النشيمة.
وذكرت في المذكرة التي صدرت أمس الإثنين، إلى أن كهرباء عدن كانت تزود بالوقود من قطاع (18) مأرب، عبر شركة صافر طوال الفترة من 2021/8/7م حتى 2022/10/29م بكمية نفط خام تقدر بـ 745 ألف، و955 برميل نفط خام.