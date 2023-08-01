شركة صافر تكشف عن تزويد محافظة مارب لكهرباء عدن بكميات هائلة من النفط

الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت شركة صافر في محافظة مأرب اليوم ،الثلاثاءالموافق1-أغسطس، معاودتها ضخ النفط الخام المخصص لوقود كهرباء العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وقال مكتب وزارة النفط والمعادن بمحافظة مأرب إنه تم "وصول النفط الخام وقود كهرباء عدن الى ميناء النشيمة من القطاع 18 مارب، عبر الأنبوب الممتد الى قطاع 5 مرورا بحقل عياذ ومن ثم ميناء النشيمة".

ووفقًا لما أوردة موقع مأرب 360 في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها محرر مأرب برس، أن شركة صافر بذلت جهودا كبيرة لإصلاح خط الأنبوب وإنجاح المهمة بتزويد كهرباء العاصمة عدن بالوقود الخام.

وتابع ان مكتب وزارة النفط بمحافظة ‎#مارب قال في رسالة موجهة إلى وزير النفط، إنه تم وصول النفط الخام (وقود كهرباء عدن الى ميناء النشيمة من القطاع ١٨ مارب عبر الأنبوب الممتد الى قطاع (٥) مرورا بحقل عياذ ومن ثم ميناء النشيمة.

وذكرت في المذكرة التي صدرت أمس الإثنين، إلى أن كهرباء عدن كانت تزود بالوقود من قطاع (18) مأرب، عبر شركة صافر طوال الفترة من 2021/8/7م حتى 2022/10/29م بكمية نفط خام تقدر بـ 745 ألف، و955 برميل نفط خام.