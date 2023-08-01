شركة يوتيوب تواصل حربها ضد قنوات الفتنة الحوثية - أغلقت قنوات جديدة بينها منصه «عيسى الليث»

الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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أغلقت شركة "يوتيوب" اليوم الثلاثاء قنوات جديدة تستخدمها المليشيات الحوثية برفع تسجيلاتها الحربية والطائفية المرئية والصوتية بينها القناة الرسمية لمنشد الجماعة الحربي المدعو عيسى الليث.



وذكرت وسائل اعلام حوثية بان شركة يوتيوب اغلقت اليوم قناة منشد الجماعة عيسى الليث وشبكة الفرقان والقناة الثالثة لمكتب المسيرة في محافظة ذمار.

وكانت شركة يوتيوب قد اغلقت خلال الأيام القليلة الماضية 18 قناة تابعة لميليشيا الحوثي على الموقع الإلكتروني الذي يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية ومشاركتها عبر الإنترنت ابرزها قناة فرقة أنصار الله، ووحدتي الإنتاج الفني، والوثائقي، وروضة الشهداء على يوتيوب".