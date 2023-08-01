السعودية تقدم دعما اقتصاديا جديدا للجمهورية اليمنية

الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 1_اغسطس عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1,2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية،.

وقالت وكالة واس السعودية في تغريدة مقتضبة على صفحتها رصدها محرر مأرب برس ان دعم المملكة ياتي انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي.

وقبل ساعات وقع وزير المالية اليمني سالم بن بريك، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، الثلاثاء، في الرياض على اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد للحكومة اليمنية، بمبلغ مليار و200 مليون دولار.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الدعم الجديد سيساهم بشكل كبير في مساعدة الحكومة بمعالجة عجز الموازنة، واستدامة المالية العامة، والتخفيف من الآثار الكبيرة لتوقف تصدير النفط الخام الذي تمثل عوائده المالية ما نسبته حوالي 65 في المائة من الموازنة، منذ حوالي 10 شهور، وذلك بسبب استهداف جماعة الحوثي للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط.

وأكد وزير المالية سالم بن بريك، أهمية الدعم السعودي السخي لليمن في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية واستدامة المالية العامة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الاستثنائية المختلفة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم خلال اليومين القادمين تقديم الدفعة الأولى منه بمبلغ 250 مليون دولار، لدعم مرتبات موظفي القطاع العام للدولة، والميزانية الحتمية لتسيير أمور الدولة، والأمن الغذائي، واستيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وفقا لحوكمة المنحة النفطية السابقة لقطاع الكهرباء.

وأوضح بن بريك، أن وزارة المالية وضعت برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، يتضمن التزامات كافة الجهات الحكومية.