الرئيس العليمي يتحدث عن رسالة سعودية حاسمة للمليشيات

الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أشاد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدعم السعودي السخي للموازنة العامة للدولة الذي وقعت اتفاقيته اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، بقيمة 1.2 مليار دولار.



وقال العليمي بإن الدعم السعودي الجديد يؤكد موقف المملكة المشرف ونهجها الملتزم بدعم الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة اعمار، وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، والتنمية.



وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: هي رسالة أخرى حاسمة للمليشيات الحوثية، ان الشعب اليمني ليس وحده، وانه آن الآوان لهذه المليشيات بعد ان جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة شعبنا على مصالح قياداتها، والاصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره.



وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن هذا النهج الأخوي، والإنساني للمملكة العربية السعودية، مثل باستمرار "صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وانما لدول وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والأمن الدوليين".



وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس على الجهود الحكومية، والفريقين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين، والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن التي اثمرت هذا الدعم السخي للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومواصلة اصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات.