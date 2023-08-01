عاجل.. السعودية تعلن رسمياً دعم الاقتصاد اليمني بهذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ودعم مرتبات شاهد رواتب ومستحقات قيادات حوثية في هيئة الأوقاف التي يرأسها المدعو "عبد المجيد الحوثي" بعد الرسائل الصوتية.. ميزة مطورة من واتس آب بانتظارك الكشف عن أضخم صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يبرم شراكة بـ1.1 مليار دولار معلومات لأول مرة… أخصائي أورام يكشف مواعيد تطور سرطان الرئة لدى المدخنين رويترز : السعودية تمنح مجلس الرئاسة اليمني 1.2 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر في 3 خطوات… تعرف على كيف تستعيد الصور المحذوفة على فيسبوك مليشيا الحوثي تصادر مساحات عامة بصنعاء وتسلمها لأحد قياداتها عاجل: تحسن تدريجي في قيمة الريال متأثرا بالإعلان عن الدعم السعودي الأخير لليمن ''أسعار الصرف الآن'' عدد المهاجرين الأفارقة الذين تم إجلائهم طوعا من اليمن خلال 2023
كشف ناشطون يمنيون فضائح عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وأظهورها للعلن عقب تداول فضيحة الغداء الخاصة بقيادات وزارة الزراعة. يأتي ذلك بالتزامن مع ازدياد المطالب بصرف رواتب موظفي الدولة التي قطعتها عصابة الحوثي منذ أكثر من 8 سنوات.
وتداول ناشطون حجم فساد عصابة الحوثي فيما يسمى ب (الهيئة العامة للأوقاف) التي يرأسها شقيق زعيم العصابة المدعو عبد المجيد الحوثي.
ووفق الناشطين فإن مسؤولي هيئة الأوقاف يتقاضون مستحقات ومكافأة خيالية في الوقت الذي يحرم المعلمون على سبيل المثال أبسط حقوقهم وهو الراتب.
وأشاروا إلى أن المستحقات الشهرية لقيادات الهيئة تحت مسمى (بدل حافز) بلغت: 1.200.000 (مليون ومئتين ألف ريال) لرئيس الهيئة 1.000.000 (مليون ريال) لنائب رئيس الهيئة 800.000
للوكلاء 600.000 للمديرين العموم 400.000 لمديرين الإدارات 200.000 للموظفين المختصين 150.000للمراسلين.
وأثارت هذه الأرقام حفيظة موظفي الدولة في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة عصابة الحوثي المحرومون من رواتبهم أكثر من 8 سنوات.