الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف ناشطون يمنيون فضائح عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وأظهورها للعلن عقب تداول فضيحة الغداء الخاصة بقيادات وزارة الزراعة. يأتي ذلك بالتزامن مع ازدياد المطالب بصرف رواتب موظفي الدولة التي قطعتها عصابة الحوثي منذ أكثر من 8 سنوات.

وتداول ناشطون حجم فساد عصابة الحوثي فيما يسمى ب (الهيئة العامة للأوقاف) التي يرأسها شقيق زعيم العصابة المدعو عبد المجيد الحوثي.

‏ووفق الناشطين فإن مسؤولي هيئة الأوقاف يتقاضون مستحقات ومكافأة خيالية في الوقت الذي يحرم المعلمون على سبيل المثال أبسط حقوقهم وهو الراتب.

وأشاروا إلى أن المستحقات الشهرية لقيادات الهيئة تحت مسمى (بدل حافز) بلغت: 1.200.000 (مليون ومئتين ألف ريال) لرئيس الهيئة 1.000.000 (مليون ريال) لنائب رئيس الهيئة 800.000

للوكلاء 600.000 للمديرين العموم 400.000 لمديرين الإدارات 200.000 للموظفين المختصين 150.000للمراسلين.

وأثارت هذه الأرقام حفيظة موظفي الدولة في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة عصابة الحوثي المحرومون من رواتبهم أكثر من 8 سنوات.