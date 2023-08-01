عاجل.. السعودية تعلن رسمياً دعم الاقتصاد اليمني بهذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ودعم مرتبات شاهد رواتب ومستحقات قيادات حوثية في هيئة الأوقاف التي يرأسها المدعو "عبد المجيد الحوثي" بعد الرسائل الصوتية.. ميزة مطورة من واتس آب بانتظارك الكشف عن أضخم صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يبرم شراكة بـ1.1 مليار دولار معلومات لأول مرة… أخصائي أورام يكشف مواعيد تطور سرطان الرئة لدى المدخنين رويترز : السعودية تمنح مجلس الرئاسة اليمني 1.2 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر في 3 خطوات… تعرف على كيف تستعيد الصور المحذوفة على فيسبوك مليشيا الحوثي تصادر مساحات عامة بصنعاء وتسلمها لأحد قياداتها عاجل: تحسن تدريجي في قيمة الريال متأثرا بالإعلان عن الدعم السعودي الأخير لليمن ''أسعار الصرف الآن'' عدد المهاجرين الأفارقة الذين تم إجلائهم طوعا من اليمن خلال 2023
إذا كنت من محبي ملاحظات "واتس آب" الصوتية، فمن المحتمل أن يكون هناك تحديث جديد مثير للفضول.
وقد كشف تطبيق المراسلة الشهير النقاب عن ميزة فيديو تتيح للمستخدمين تسجيل وإرسال مقاطع إلى الأصدقاء تصل مدتها إلى 60 ثانية.
وأعلن مارك زوكربيرغ، رئيس Meta، عن هذه الخطوة. وقال: "جديد "واتس آب" - نضيف القدرة على تسجيل رسالة فيديو ومشاركتها على الفور في محادثات "واتس آب" الخاصة بك.
إنه سهل مثل إرسال رسالة صوتية سريعة". وأضافت الشركة في إحدى المدونات: "نعتقد أن هذه ستكون طريقة ممتعة لمشاركة اللحظات بكل المشاعر التي تأتي من الفيديو، سواء كان ذلك من خلال الاحتفال بعيد ميلاد شخص ما، أو الضحك على نكتة، أو تقديم أخبار سارة".
ومثل جميع الرسائل المكتوبة والملاحظات الصوتية، ستتم حماية رسائل الفيديو بواسطة خدمة التشفير من طرف إلى طرف للتطبيق.
وقال "واتس آب" إن التحديث الجديد يتم طرحه حاليا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم وسيكون متاحا للجميع في الأسابيع المقبلة.
وقالت الشركة في منشور على مدونة تعلن عن التحديث: "لقد غيرت الرسائل الصوتية على "واتس آب" الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة صوتك.
نحن متحمسون للبناء على هذه الميزة من خلال رسائل الفيديو الفورية الجديدة. يمكنك الآن تسجيل ومشاركة مقاطع الفيديو الشخصية القصيرة مباشرة في الدردشة. رسائل الفيديو هي طريقة في الوقت الفعلي للرد على الدردشات بكل ما تريد قوله وعرضه في 60 ثانية".
وسيعمل إرسال رسالة فيديو بطريقة مشابهة للرسالة الصوتية، حيث ينقر المستخدمون حاليا على رمز الميكروفون في الجزء السفلي الأيمن من الدردشة. ومع التحديث الجديد، يؤدي النقر فوق هذا الرمز إلى تحويله إلى رمز كاميرا فيديو وللتسجيل، يتعين على المستخدمين ببساطة الضغط عليه باستمرار. ويمكنهم أيضا التمرير لأعلى لقفل الفيديو وتسجيله بدون استخدام اليدين