آخر الاخبار

عاجل.. السعودية تعلن رسمياً دعم الاقتصاد اليمني بهذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ودعم مرتبات شاهد رواتب ومستحقات قيادات حوثية في هيئة الأوقاف التي يرأسها المدعو "عبد المجيد الحوثي" بعد الرسائل الصوتية.. ميزة مطورة من واتس آب بانتظارك الكشف عن أضخم صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يبرم شراكة بـ1.1 مليار دولار معلومات لأول مرة… أخصائي أورام يكشف مواعيد تطور سرطان الرئة لدى المدخنين رويترز : السعودية تمنح مجلس الرئاسة اليمني 1.2 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر في 3 خطوات… تعرف على كيف تستعيد الصور المحذوفة على فيسبوك مليشيا الحوثي تصادر مساحات عامة بصنعاء وتسلمها لأحد قياداتها عاجل: تحسن تدريجي في قيمة الريال متأثرا بالإعلان عن الدعم السعودي الأخير لليمن ''أسعار الصرف الآن'' عدد المهاجرين الأفارقة الذين تم إجلائهم طوعا من اليمن خلال 2023

الكشف عن أضخم صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يبرم شراكة بـ1.1 مليار دولار

الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 190

 

 أبرم مانشستر يونايتد أضخم صفقة رعاية لقميص ناد في تاريخ الدوري الإنجليزي بتمديد الشراكة مع العملاقة الألمانية "أديداس" على قمصان الشياطين الحمر.

وأعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاثنين، تمديد الشراكة مع أديداس لمدة عشر سنوات إضافية مع الحصول على الأقل على 900 مليون جنيه إسترليني (1.16 مليار دولار).

وتقضي الشراكة بتوريد "أديداس" لقمصان يونايتد حتى عام 2035، أي استمرارها من ساعة إبرام العقد الجديد لنحو 12 عاما.

 وقال يونايتد في بيان مشترك مع أديداس: "يزيد العقد الجديد من الاهتمام بفريق مانشستر يونايتد للسيدات منذ تكوينه في 2018".

ولا يزال يونايتد في مباحثات لبيع النادي بعدما أعلنت عائلة غليزر المالكة عرضه للبيع العام الماضي.

وأبرز يونايتد ضمن حديثه عن التوقيع الرسمي لصفقة الرعاية، أنها ستتضمن اهتماما أكبر بفرق السيدات داخل نادي مدينة مانشستر

إقراء أيضاً
استبعد صلاح.. ليفربول يعلن القائد الجديد للريدز ونائبه بعد رحيل هندرسون
صحيفة فرنسية مشهورة تكشف عن عرض سعودي ضخم لخطف أوسيمين هداف نابولي
مبابي يعيش في آخر ساعاتة الحاسمة قد تربحة 40 مليون يورو..
بنزيما يقود الاتحاد الى ربع نهائي البطولة العربية والهلال يسقط امام السد
آخرها قطار نيوكاسل.. 19 صفقة عالمية في الدوري السعودي
كأس العرب للأندية.. الهلال السعودي يواجه خطر الخروج بعد سقوطه الدرامي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول