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رويترز : السعودية تمنح مجلس الرئاسة اليمني 1.2 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر

الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، عن مصدر سعودي قوله: إن السعودية تمنح مجلس الرئاسة اليمني 1.2 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر.

وتوقف القتال إلى حد كبير مع الحوثيين المتحالفين مع إيران في شمال اليمن على مدار العام الماضي لكن الحكومة الشرعية واجهت ضعف العملة وارتفاع الأسعار.

وقال المصدر السعودي إن الدعم سيسهم في تعزيز الأمن ومنع عودة الاشتباكات العسكرية.

وأضاف المصدر أن ذلك سيشجع الحوار من جميع الأطراف للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وقال مسؤول يمني إن التبرع سيستخدم لدفع رواتب حكومية ووقود لمحطات الكهرباء وواردات غذائية.

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