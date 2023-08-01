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عاجل: تحسن تدريجي في قيمة الريال متأثرا بالإعلان عن الدعم السعودي الأخير لليمن ''أسعار الصرف الآن''

الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 01/08/2023

سوق العملة شهد اليوم تحسنا طفيفا في قيمة الريال اليمني في عدن بالتزامن مع الاعلان عن الدعم السعودي الأخير لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار..

الأسعار في عدن

شراء الدولار               1357

بيع الدولار                 1400

شراء السعودي             360

بيع السعودي                370

في صنعاء 

شراء الدولار              529

بيع الدولار                  532

شراء السعودي           140.50

بيع السعودي              140.70

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