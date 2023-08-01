عاجل: تحسن تدريجي في قيمة الريال متأثرا بالإعلان عن الدعم السعودي الأخير لليمن ''أسعار الصرف الآن''

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 01/08/2023

سوق العملة شهد اليوم تحسنا طفيفا في قيمة الريال اليمني في عدن بالتزامن مع الاعلان عن الدعم السعودي الأخير لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار..

الأسعار في عدن

شراء الدولار 1357

بيع الدولار 1400

شراء السعودي 360

بيع السعودي 370

في صنعاء

شراء الدولار 529

بيع الدولار 532

شراء السعودي 140.50

بيع السعودي 140.70