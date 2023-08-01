عاجل: تحسن تدريجي في قيمة الريال متأثرا بالإعلان عن الدعم السعودي الأخير لليمن ''أسعار الصرف الآن''

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 01/08/2023
سوق العملة شهد اليوم تحسنا طفيفا في قيمة الريال اليمني في عدن بالتزامن مع الاعلان عن الدعم السعودي الأخير لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار..
الأسعار في عدن
شراء الدولار 1357
بيع الدولار 1400
شراء السعودي 360
بيع السعودي 370
في صنعاء
شراء الدولار 529
بيع الدولار 532
شراء السعودي 140.50
بيع السعودي 140.70