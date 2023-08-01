عدد المهاجرين الأفارقة الذين تم إجلائهم طوعا من اليمن خلال 2023 التربية تعلن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الحوثي يعبث بالمناهج ويحرف أول أهداف الثورة اليمنية ''صورة'' مساعدة سعودية عاجلة للإقتصاد اليمني بأكثر من مليار دولار وكيل أول وزارة الداخلية يترأس اجتماعا هاما لمدراء فروع المصالح بشرطة في مأرب بعد تحذيرات الانقلابيين.. هل تهاجم فرنسا رئاسة النيجر ؟ حملة اعتقالات سياسيين في النيجر.. ومجالس عسكرية بدول مجاورة تدعم الانقلاب يدمر الأمعاء وقد يسبب التوحد.. احذروا هذا النوع من الزيوت كشف تفاصيل محادثات واشنطن وطالبان في قطر آخر التطورات في معارك السوادان… الجيش يقصف مواقع للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم
أعلنت الأمم المتحدة، إجلاء 5600 مهاجر بشكل طوعي من اليمن منذ مطلع العام الجاري 2023.
ووفق تغريدة نشرها حساب الأمم المتحدة باليمن، فإن "المنظمة الدولية للهجرة (تابعة للأمم المتحدة) ساعدت 5600 مهاجر (دون تحديد جنسياتهم) على العودة طواعية إلى ديارهم منذ بداية العام 2023".
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن "النساء والفتيات معرضات للعنف والاستغلال وسوء المعاملة على طول طريق الهجرة" دون مزيد من التفاصيل.
وبوتيرة متكررة، تنفذ المنظمة الدولية للهجرة، عمليات إجلاء طوعية لمهاجرين من دول إفريقية، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن.