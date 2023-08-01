عدد المهاجرين الأفارقة الذين تم إجلائهم طوعا من اليمن خلال 2023

الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الأمم المتحدة، إجلاء 5600 مهاجر بشكل طوعي من اليمن منذ مطلع العام الجاري 2023.

ووفق تغريدة نشرها حساب الأمم المتحدة باليمن، فإن "المنظمة الدولية للهجرة (تابعة للأمم المتحدة) ساعدت 5600 مهاجر (دون تحديد جنسياتهم) على العودة طواعية إلى ديارهم منذ بداية العام 2023".

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن "النساء والفتيات معرضات للعنف والاستغلال وسوء المعاملة على طول طريق الهجرة" دون مزيد من التفاصيل.

وبوتيرة متكررة، تنفذ المنظمة الدولية للهجرة، عمليات إجلاء طوعية لمهاجرين من دول إفريقية، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن.