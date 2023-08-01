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التربية تعلن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة

الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن
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أقر اجتماع للجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعيةبالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

واكدت اللجنة ان نتائج الطلاب في مدارس المحافظات المحررة ستعلن يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس 2023م.

يذكر ان وزارة التربية في حكومة صنعاء كانت قد اعلنت مطلع هذا الاسبوع نتائج الثانوية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

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