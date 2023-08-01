التربية تعلن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الحوثي يعبث بالمناهج ويحرف أول أهداف الثورة اليمنية ''صورة'' مساعدة سعودية عاجلة للإقتصاد اليمني بأكثر من مليار دولار وكيل أول وزارة الداخلية يترأس اجتماعا هاما لمدراء فروع المصالح بشرطة في مأرب بعد تحذيرات الانقلابيين.. هل تهاجم فرنسا رئاسة النيجر ؟ حملة اعتقالات سياسيين في النيجر.. ومجالس عسكرية بدول مجاورة تدعم الانقلاب يدمر الأمعاء وقد يسبب التوحد.. احذروا هذا النوع من الزيوت كشف تفاصيل محادثات واشنطن وطالبان في قطر آخر التطورات في معارك السوادان… الجيش يقصف مواقع للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم اشتعال حرب المسيّرات… أوكرانيا تستهدف روسيا براً وبحراً
أقر اجتماع للجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعيةبالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.
واكدت اللجنة ان نتائج الطلاب في مدارس المحافظات المحررة ستعلن يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس 2023م.
يذكر ان وزارة التربية في حكومة صنعاء كانت قد اعلنت مطلع هذا الاسبوع نتائج الثانوية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.