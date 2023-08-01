الحوثي يعبث بالمناهج ويحرف أول أهداف الثورة اليمنية ''صورة''

الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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قامت جماعة الحوثي بتحريف جديد في المناهج الدراسية، مستهدفة هذه المرة، اهداف الثورة اليمنية.

وفي صور نشرها ناشطون لنسخة من كتاب التربية الوطنية للصف الخامس من التعليم الأساسي، يظهر فيها تعديل وعبث جماعة الحوثي للهدف الأول من أهداف الثورة الذي ينص على التحرر من الاستبداد والاستعمار وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق بين الطبقات.

وتضمن التعديل الحوثي، حذف فقرة إزالة الفوارق بين الطبقات، وسط مساعٍ حثيثة لإستهداف قيم ثورة سبتمبر والنظام الجمهوري.