التربية تعلن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الحوثي يعبث بالمناهج ويحرف أول أهداف الثورة اليمنية ''صورة'' مساعدة سعودية عاجلة للإقتصاد اليمني بأكثر من مليار دولار وكيل أول وزارة الداخلية يترأس اجتماعا هاما لمدراء فروع المصالح بشرطة في مأرب بعد تحذيرات الانقلابيين.. هل تهاجم فرنسا رئاسة النيجر ؟ حملة اعتقالات سياسيين في النيجر.. ومجالس عسكرية بدول مجاورة تدعم الانقلاب يدمر الأمعاء وقد يسبب التوحد.. احذروا هذا النوع من الزيوت كشف تفاصيل محادثات واشنطن وطالبان في قطر آخر التطورات في معارك السوادان… الجيش يقصف مواقع للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم اشتعال حرب المسيّرات… أوكرانيا تستهدف روسيا براً وبحراً
قامت جماعة الحوثي بتحريف جديد في المناهج الدراسية، مستهدفة هذه المرة، اهداف الثورة اليمنية.
وفي صور نشرها ناشطون لنسخة من كتاب التربية الوطنية للصف الخامس من التعليم الأساسي، يظهر فيها تعديل وعبث جماعة الحوثي للهدف الأول من أهداف الثورة الذي ينص على التحرر من الاستبداد والاستعمار وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق بين الطبقات.
وتضمن التعديل الحوثي، حذف فقرة إزالة الفوارق بين الطبقات، وسط مساعٍ حثيثة لإستهداف قيم ثورة سبتمبر والنظام الجمهوري.