التربية تعلن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الحوثي يعبث بالمناهج ويحرف أول أهداف الثورة اليمنية ''صورة'' مساعدة سعودية عاجلة للإقتصاد اليمني بأكثر من مليار دولار وكيل أول وزارة الداخلية يترأس اجتماعا هاما لمدراء فروع المصالح بشرطة في مأرب بعد تحذيرات الانقلابيين.. هل تهاجم فرنسا رئاسة النيجر ؟ حملة اعتقالات سياسيين في النيجر.. ومجالس عسكرية بدول مجاورة تدعم الانقلاب يدمر الأمعاء وقد يسبب التوحد.. احذروا هذا النوع من الزيوت كشف تفاصيل محادثات واشنطن وطالبان في قطر آخر التطورات في معارك السوادان… الجيش يقصف مواقع للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم اشتعال حرب المسيّرات… أوكرانيا تستهدف روسيا براً وبحراً
نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، عن مصدر سعودي قوله: إن السعودية تمنح مجلس الرئاسة اليمني 1.2 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر.
وتوقف القتال إلى حد كبير مع الحوثيين المتحالفين مع إيران في شمال اليمن على مدار العام الماضي لكن الحكومة الشرعية واجهت ضعف العملة وارتفاع الأسعار.
وقال المصدر السعودي إن الدعم سيسهم في تعزيز الأمن ومنع عودة الاشتباكات العسكرية.
وأضاف المصدر أن ذلك سيشجع الحوار من جميع الأطراف للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وقال مسؤول يمني إن التبرع سيستخدم لدفع رواتب حكومية ووقود لمحطات الكهرباء وواردات غذائية.