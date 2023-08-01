وكيل أول وزارة الداخلية يترأس اجتماعا هاما لمدراء فروع المصالح بشرطة في مأرب

الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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عقد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، ومعه مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى علي حُميد، اليوم الاثنين، اجتماعا هاما بمدراء المصالح في محافظة مأرب.

وخلال الاجتماع أشاد وكيل أول وزارة الداخلية بالجهود الاستثنائية التي تقدمها فروع المصالح بشرطة محافظة مأرب بالرغم من تضاعف كثافة السكان الذي شهدته المحافظة جراء موجات النزوح من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ملالي طهران.

وقال اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، إن هذه النجاحات والانجازات لمعاملات المواطنين رغم حجم الضغوطات الكبيرة يكشف عن مدى احترافية وكفاءة القائمين على العمل واستعشارهم روح المسؤولية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي.

وأضاف الوكيل بن عبود أن الدعم والجهود التي يُولِيها عضو مجلس القيادة الرئاسي - محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة للأجهزة الأمنية تمثل حجر الزاوية في ما وصلت اليه المحافظة من أمن واستقرار ونهضة وتنمية في كافة المجالات.

وبدوره أستعرض مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى علي حُميد أبرز الانجازات الأمنية والخدمية التي حققها فروع المصالح إلى جانب زملائهم في الوحدات الأمنية الأخرى في محافظة مأرب، مشيداً بدورهم الاستثنائي الذي يقوموا به لخدمة المواطن رغم الاقبال الكثيف من السكان بالمحافظة أو خارج المحافظة لاستكمال معاملاتهم الشخصية وفي مقدمتها قطع جوازات السفر. وأكد العميد يحيى حُميد ان قيادة السلطة المحلية والأمنية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي

- محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة لن تتوانى في تقديم الدعم الذي من شأنه الارتقاء بالأداء وتسهيل خدمة المواطن في فروع المصالح بشرطة المحافظة، وقدم العميد حُميد شكره لقيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم ووكلاء الوزارة على الجهود والاهتمام الذي يقدموه للأجهزة الأمنية والحرص الكبير على تطويرها للقيام بواجباتها المنوطة بها على أكمل وجه.

حضر اللقاء مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن العقيد نجيب الناصر، ومساعد مدير الأمن لشؤون الأحياء العقيد يحيى الأكوع.