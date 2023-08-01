تفاصيل..مباحثات يمنية صينية لاحياء العملية السياسية وفرض السلام

الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها محلياً، واقليمياً، ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

جاء ذلك خلال لقائه، الاثنين الموافق31 يوليو-تموز، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشنغ.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية العريقة التي يحتفل البلدان الصديقان في سبتمبر المقبل بذكرى تأسيسها السابعة والستين، والآفاق الواعدة لتوسيعها في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والتعليمية، والثقافية.

كما بحث اللقاء، مستجدات الاوضاع اليمنية، ومسار الجهود الاقليمية والدولية لاحياء العملية السياسية، والضغوط الصينية المطلوبة لتعزيز فرص السلام في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وأشاد العليمي، بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل تجديد الهدنة، والبناء عليها لاطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية.

من جانبه أكد القائم باعمال السفارة الصينية، التزام بكين بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والعمل على تقديم كافة اشكال المساعدة لتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.

كما أكد دعم بلاده للجهود التي تقودها الامم المتحدة من اجل التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي