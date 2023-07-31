مطالبات بإحالة قيادي بالإنتقالي لنيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس أموال ..تفاصيل

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالبت اللجنة العمومية لنقابة النقل الثقيل بإحالة قيادي في مليشيا الإنتقالي ، إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس أموال النقابة.

وقالت مصادر مطلعة، إن اللجنة العامة لنقابة النقل الثقيل طالبت بإحالة القيادي في الإنتقالي فارس شعفل إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس أموال النقابة.

وبحسب وثيقة مسربة أكدت مطالبة لجنة نقابة النقل الثقيل بإحالة "شعفل" إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق القضائي مع كلا من رئيس نقابة النقل الثقيل بمحافظة عدن ونائبة في كل المخالفات والإختلاسات المالية وفقا للقوانين النافذة.

وأكدت المذكرة عرقلة كل الجهود بشأن تنفيذ توجيهات محافظ عدن، من قبل الجهات الرسمية بسبب رفض القائم على رئاسة نقابة النقل ونائبه في يخص عملية فحص ومراجعة كل العمليات المحاسبية وفحص الدفاتر وتسليم المستندات إلى مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة عدن استنادا للمذكرة رقم (14) المؤرخة بتاريخ 2017/1/18م من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن إلى مدير مكتب الشئون الاجتماعية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت المصادر إلى أنه عندما تم تعيين "شعفل" من قبل وزير النقل عبدالسلام حميد، رئيسا لهيئة النقل استخدم "شعفل" هذا التعيين للقضاء على خصومة وخاصة عندما تم انتخاب انيس المطري رئيس نقابة النقل بداية هذا العام.

وتعرضت نقابة النقل الثقيل لعملية إقتحام من قبل القيادي في الإنتقالي "شعفل" ونهب وثائق تدين "شعفل" ضمن فساد مالي وإداري تشهده المؤسسات والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الإنتقالي