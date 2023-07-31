نهاية تويتر للأبد.. تطور مفاجئ في موقف آبل

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في تطور مفاجئ، تراجعت شركة “آبل” عن موقفها برفض طلب تغيير اسم تطبيق منصة “تويتر” إلى حرف “إكس”.

ووفقًا لحساب “قطر نولوجي” عبر “تويتر”، فإن آبل وافقت على استخدام حرف “إكس” كاسم بديل لـ “تويتر”، بعد أن كانت ترفض تغيير الاسم، لعدم ملائئمته لمعاييرها في استخدام حرفين على الاقل كاسم للتطبيق.





وهذا الأسبوع، دفع كل من متجر “جوجل بلاي” و”آب ستور” الإصدارات المحدثة من تطبيق “تويتر” لمستخدمي نظامي “أندرويد” و”آي أو إس”، على التوالي.

ويحمل أحدث إصدار من التطبيق شعار “إكس”، لكن لازال التطبيق على متجر “آبل” يحمل الاسم القديم “تويتر”.

ووفقًا لتقديرات مطوري البرامج، فإن سياسة شركة “آبل” تشير إلى أنها تمنع استخدام أسماء التطبيقات التي تحتوي على اسم مكون من أقل من حرفين.وعليه، للموافقة على أسماء التطبيقات، يجب أن تكون الأسماء مؤلفة من حرفين حتى 30 حرفًا.

تغيير اسم تويتر

وكان رجل الأعمال إيلون ماسك مالك منصة “تويتر”، والمديرة التنفيذية للشركة ليندا ياكارينو أعلنا الاثنين الماضي عن التخلي عن شعار الطائر الأزرق المألوف الذي رافق الشركة منذ تأسسيها عام 2006 وإحلال الحرف “إكس” محله.

وجاء ذلك في إطار السعي لجعل تويتر منصة شاملة، على غرار خدمة “وي شات” الصينية.

وغيّر ماسك في وقت سابق من العام الحالي اسم أعمال تويتر إلى “إكس كورب” X Corp أو اختصارًا “إكس”.