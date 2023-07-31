وفاة مواطنا بهائيا تعرض للتعذيب في سجون الحوثي

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر عن وفاة مواطن من الطائفة البهائية في اليمن، متأثرا بالتعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجون مليشيا الحوثية الإرهابية.

وقالت المصادر، إن المواطن اليمني من أصل إيراني بديع الله سنائي توفي في إحدى دول المنفى، بعد تعرضه للتعذيب في سجون مليشيا الحوثي في صنعاء على خلفية اعتناقه البهائية.

وبحسب المصادر كان سنائي قد انتقل إلى اليمن قبل نحو 40 عاماً وعمل في مجال الهندسة المعمارية في وزارة الأشغال، وساهم في تخطيط الكثير من شوارع المدن اليمنية ومعالجة الأخطاء الهندسية.

وفي العام 2013 منحته الحكومة الجنسية اليمنية، تكريماً لجهوده.

وكانت المليشيات الحوثية قد اعتقلت سنائي في 2017 بعد استدعائه للإجابة على بعض الأسئلة قبل نفيه إلى خارج اليمن