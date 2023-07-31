قرار حظر تصدير الأرز الهندي.. كيف سيؤثر على الأسواق العربية؟ سكان صنعاء ينامون فوق أسطح المنازل والسبب.. حرق المصحف أمام البرلمان السويدي والتعاون الاسلامي تدعو لاجتماع طارئ للرد مطالبات بإحالة قيادي بالإنتقالي لنيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس أموال ..تفاصيل نهاية تويتر للأبد.. تطور مفاجئ في موقف آبل وفاة مواطنا بهائيا تعرض للتعذيب في سجون الحوثي استبعد صلاح.. ليفربول يعلن القائد الجديد للريدز ونائبه بعد رحيل هندرسون الحوثيون يحتفلون بعودة القحيم منتحل منصب محافظ الحديدة من كربلاء العراقية في دورة تأهيلية له عن سواحل اليمن تجربة "مروعة" تكشف.. مايحدث للأجساد المتحللة بعد الموت شاهد الصورة الأولى لرئيس النيجر محمد بازوم بعد الانقلاب العسكري في بلاده
كشفت مصادر عن وفاة مواطن من الطائفة البهائية في اليمن، متأثرا بالتعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجون مليشيا الحوثية الإرهابية.
وقالت المصادر، إن المواطن اليمني من أصل إيراني بديع الله سنائي توفي في إحدى دول المنفى، بعد تعرضه للتعذيب في سجون مليشيا الحوثي في صنعاء على خلفية اعتناقه البهائية.
وبحسب المصادر كان سنائي قد انتقل إلى اليمن قبل نحو 40 عاماً وعمل في مجال الهندسة المعمارية في وزارة الأشغال، وساهم في تخطيط الكثير من شوارع المدن اليمنية ومعالجة الأخطاء الهندسية.
وفي العام 2013 منحته الحكومة الجنسية اليمنية، تكريماً لجهوده.
وكانت المليشيات الحوثية قد اعتقلت سنائي في 2017 بعد استدعائه للإجابة على بعض الأسئلة قبل نفيه إلى خارج اليمن