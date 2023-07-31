استبعد صلاح.. ليفربول يعلن القائد الجديد للريدز ونائبه بعد رحيل هندرسون

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بعد رحيل هندرسون هذا الصيف إلى الاتفاق السعودي، كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن هوية قائد الفريق الأول ونائبه في الموسم الجديد.
وأعلن نادي ليفربول في بيان رسمي، عبر موقعه الرسمي أكد فيه اختيار الهولندي فيرجيل فان دايك قائداً للريدز خلال الموسم المُقبل، مع تواجد ترينت ألكسندر أرنولد كنائب له.
وقال النادي الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه المصري محمد صلاح: سيتولى قلب الدفاع الذي يشغل أيضاً نفس الدور مع منتخب بلاده هولندا، حمل شارة القيادة بعد رحيل جوردان هندرسون، ويُمكن أن يعلن ألكسندر أرنولد نائباً للقائد، ويتولى المسؤولية من جيمس ميلنر.
وفي أوّل تعليق له بعد إعلانه قائداً للريدز، قال فان دايك في بيان: “اختياري شرف كبير لي ولزوجتي وأولادي وعائلتي. الكلمات تعجز عن وصف شعوري في هذه اللحظة. أشعر بفخر كبير”.
وتابع: “سأبذل كل ما في وسعي لأجعل الجميع يفخر ويسعد بي وبالنادي”.
وكانت المفاجأة في اختيار الشاب أرنولد، البالغ من العمر 24 عاما، كقائد ثان للفريق، بالرغم من صغر سنه.
وبالرغم من استبعاد ليفربول محمد صلاح من دائرة الفريق الدائمين، إلا أن ذلك لن يمنعه من حمل شارة القيادة بعض المباريات الذي سيغيب فيها الثنائي بسبب الإصابة أو الاستبعاد.