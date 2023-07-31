الحوثيون يحتفلون بعودة القحيم منتحل منصب محافظ الحديدة من كربلاء العراقية في دورة تأهيلية له عن سواحل اليمن

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عاد المدعو محمد عياش قحيم محافظ الحوثيين في الحديدة المنتحل لمنصب المحافظة اليوم الاثنين 31 يوليو-تموز ، إلى المحافظة الساحلية، بعد أشهر من الغياب قضاها في مدينة كربلاء العراقية ولقائه بقيادات إيرانية.

وذكرت مصادر مطلعة إن منتحل صفة “محافظ محافظة الحديدة المدعو قحيم، عاد إلى المحافظة عقب رحلة عمل مع خبراء إيرانيين في العراق تتمحور حول تعميق التواجد الإيراني بسواحل اليمن الغربية.

وأشارت المصادر إلى أن قحيم كان في زيارة رسمية، ضمن وفد تابع للمليشيات إلى العراق، للقاء قيادات شيعية، وشخصيات إيرانية تلقى منها التعليمات والأوامر من طهران. وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي محمد عياش “قحيم”، عاد وفي جعبته التوجهات الإيرانية القادمة وسياستها العسكرية في البحر الأحمر.

وبالتزامن مع عودة قحيم إلى الحديدة، أطلق وزير الدفاع في حكومة الحوثي ناصر العاطفي تهديدا جديدا للمصالح الدولية في المياه الإقليمية اليمنية.

وقال العاطفي خلال لقاءه بقيادات القوات البحرية التابعة للمليشيات، أن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، هي النطاق الجيوبولتيكي لقواته الإرهابية في اليمن. وزعم القيادي الحوثي، ان جماعته وحدها من تمتلك القدرة الكاملة لتأمين وحماية واستقرار المسارات الملاحية الدولية على كل امتداد المياه اليمنية السيادية.

يشار إلى ان ذراع إيران الحوثية حولت خلال السنوات الماضية سواحل محافظة الحديدة إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية في الوقت الذي كثفت فيه من انشطتها لتطييف مجتمع الحديدة السني الذي ما يزال يرفض الفكر الإرهابي الاثناعشري المستود من ايران