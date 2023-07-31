الحوثيون يحتفلون بعودة القحيم منتحل منصب محافظ الحديدة من كربلاء العراقية في دورة تأهيلية له عن سواحل اليمن تجربة "مروعة" تكشف.. مايحدث للأجساد المتحللة بعد الموت شاهد الصورة الأولى لرئيس النيجر محمد بازوم بعد الانقلاب العسكري في بلاده تفاصيل لقاء البحسني بالسلطة المحلية بحضرموت مليشيا الانتقالي تختطف أركان حرب اللواء الثالث حماية رئاسية مع مرافقيه في أبين محلي مأرب يناقش إجراءات وتدابير تعزيز أداء القطاع الكهرباء في مارب نزوح "48" أسرة خلال الأسبوع الفائت ..تفاصيل مليشيا الحوثي تعزل رئيسة قسم الصحافة بإعلام جامعة صنعاء لهذا السبب صحيفة فرنسية مشهورة تكشف عن عرض سعودي ضخم لخطف أوسيمين هداف نابولي رابطة حقوقية: 6 مختطفين يتعرضون للتعذيب في سجون الحوثي بصنعاء(أسماء
عاد المدعو محمد عياش قحيم محافظ الحوثيين في الحديدة المنتحل لمنصب المحافظة اليوم الاثنين 31 يوليو-تموز ، إلى المحافظة الساحلية، بعد أشهر من الغياب قضاها في مدينة كربلاء العراقية ولقائه بقيادات إيرانية.
وذكرت مصادر مطلعة إن منتحل صفة “محافظ محافظة الحديدة المدعو قحيم، عاد إلى المحافظة عقب رحلة عمل مع خبراء إيرانيين في العراق تتمحور حول تعميق التواجد الإيراني بسواحل اليمن الغربية.
وأشارت المصادر إلى أن قحيم كان في زيارة رسمية، ضمن وفد تابع للمليشيات إلى العراق، للقاء قيادات شيعية، وشخصيات إيرانية تلقى منها التعليمات والأوامر من طهران. وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي محمد عياش “قحيم”، عاد وفي جعبته التوجهات الإيرانية القادمة وسياستها العسكرية في البحر الأحمر.
وبالتزامن مع عودة قحيم إلى الحديدة، أطلق وزير الدفاع في حكومة الحوثي ناصر العاطفي تهديدا جديدا للمصالح الدولية في المياه الإقليمية اليمنية.
وقال العاطفي خلال لقاءه بقيادات القوات البحرية التابعة للمليشيات، أن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، هي النطاق الجيوبولتيكي لقواته الإرهابية في اليمن. وزعم القيادي الحوثي، ان جماعته وحدها من تمتلك القدرة الكاملة لتأمين وحماية واستقرار المسارات الملاحية الدولية على كل امتداد المياه اليمنية السيادية.
يشار إلى ان ذراع إيران الحوثية حولت خلال السنوات الماضية سواحل محافظة الحديدة إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية في الوقت الذي كثفت فيه من انشطتها لتطييف مجتمع الحديدة السني الذي ما يزال يرفض الفكر الإرهابي الاثناعشري المستود من ايران