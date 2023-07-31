شاهد الصورة الأولى لرئيس النيجر محمد بازوم بعد الانقلاب العسكري في بلاده

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ظهرت الصورة الأولى لرئيس النيجر، محمد بازوم، بعد الانقلاب العسكري في بلاده، والتي يظهر فيها ‏مبتسما على نطاق واسع، ويبدو أنه بصحة جيدة، وذلك خلال اجتماع مع رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي.‏

ونشر الصورة ديبي، في وقت متأخر من أمس الأحد، عبر حساباته على مواقع التواصل، والذي سافر إلى النيجر كمبعوث دبلوماسي للتحدث إلى رئيس البلاد، محمد بازوم، الذي يُعتقد أنه محتجز في المقر الرئاسي، وكذلك مع قادة الانقلاب.

وكتب ديبي على صورته مع رئيس النيجر، محمد بازوم، أنه قام برحلة إلى النيجر "التي تمر بأزمة سياسية كبيرة... لاستكشاف جميع المسارات لإيجاد مخرج سلمي للأزمة التي تهز هذا البلد المجاور".

كما نشر رئيس تشاد صورة له مع زعيم الانقلاب العسكري، الجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس الحرس الرئاسي في النيجر، والذي كان يبتسم أيضا، ويرتدي زيا عسكريا.

وفي وقت سابق، أعلن عسكريون في جيش النيجر،عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوّل.

وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب"، وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".









وقبل قمة اليوم، أصدر القادة العسكريون في النيجر بيانا عبر شاشات التلفزيون الرسمي، مساء أمس، حذروا فيه من أي تدخل عسكري في بلادهم.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى وفرنسا قد أعلنا، أمس، وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، كما تعهدت الولايات المتحدة باستعادة النظام الدستوري بعدما أعلن قادة عسكريون، الأسبوع الماضي، الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.



