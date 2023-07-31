تفاصيل لقاء البحسني بالسلطة المحلية بحضرموت

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، الإثنين، على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت، وتوحيد جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعمل على رفع معنوياتهم وتحفيزهم لمواصلة العطاء في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء فرج البحسني، بمدينة المكلا، مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، لمناقشة الاوضاع الخدمية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في المحافظة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء تطرق إلى جهود السلطة المحلية في الجوانب الخدمية ومساعيها لتطويرها، إلى جانب القطاع الاقتصادي، ومناقشة سبل تعزيز التنمية الاقتصادية، والاوضاع العسكرية والأمنية، وحفظ الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة تعزيز جهود قوات الجيش والأمن لمكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة.

بدوره، عبّر المحافظ بن ماضي، عن تقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي لوقوفه ومساندته لقيادة السلطة المحلية بحضرموت وحرصه على أن تحصل المحافظة على جميع استحقاقاتها