مليشيا الانتقالي تختطف أركان حرب اللواء الثالث حماية رئاسية مع مرافقيه في أبين

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختطفت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ، قائد عسكري في الحماية الرئاسية مع مرافقيه في حاجز تفتيش بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر عسكرية ، إن قوات ماتسمى "سهام الشرق" التابعة للمجلس الانتقالي، اختطفت أمس الأحد، أركان اللواء الثالث حماية رئاسية العقيد مصطفى الكازمي ومرافقيه خلال مرورهم من نقطة الفريض بمديرية مودية وفقا لما أوردته يمن شباب.

وأضافت أن الكازمي كان في طريقه إلى معسكر عكد بمديرية لودر وهو دائم التحرك من وإلى المنطقة خلال الفترة السابقة.

وأشارت إلى أن قيادة القوات المشتركة أبلغت جانب قوات المجلس الانتقالي بواقع الاختطاف للضابط الكازمي ومرافقيه.

وخلال السنوات الماضية تعرض أفراد وقيادات عسكرية في ألوية الحماية الرئاسية لمضايقات واسعة من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.