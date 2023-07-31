الحوثيون يحتفلون بعودة القحيم منتحل منصب محافظ الحديدة من كربلاء العراقية في دورة تأهيلية له عن سواحل اليمن تجربة "مروعة" تكشف.. مايحدث للأجساد المتحللة بعد الموت شاهد الصورة الأولى لرئيس النيجر محمد بازوم بعد الانقلاب العسكري في بلاده تفاصيل لقاء البحسني بالسلطة المحلية بحضرموت مليشيا الانتقالي تختطف أركان حرب اللواء الثالث حماية رئاسية مع مرافقيه في أبين محلي مأرب يناقش إجراءات وتدابير تعزيز أداء القطاع الكهرباء في مارب نزوح "48" أسرة خلال الأسبوع الفائت ..تفاصيل مليشيا الحوثي تعزل رئيسة قسم الصحافة بإعلام جامعة صنعاء لهذا السبب صحيفة فرنسية مشهورة تكشف عن عرض سعودي ضخم لخطف أوسيمين هداف نابولي رابطة حقوقية: 6 مختطفين يتعرضون للتعذيب في سجون الحوثي بصنعاء(أسماء
اختطفت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ، قائد عسكري في الحماية الرئاسية مع مرافقيه في حاجز تفتيش بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر عسكرية ، إن قوات ماتسمى "سهام الشرق" التابعة للمجلس الانتقالي، اختطفت أمس الأحد، أركان اللواء الثالث حماية رئاسية العقيد مصطفى الكازمي ومرافقيه خلال مرورهم من نقطة الفريض بمديرية مودية وفقا لما أوردته يمن شباب.
وأضافت أن الكازمي كان في طريقه إلى معسكر عكد بمديرية لودر وهو دائم التحرك من وإلى المنطقة خلال الفترة السابقة.
وأشارت إلى أن قيادة القوات المشتركة أبلغت جانب قوات المجلس الانتقالي بواقع الاختطاف للضابط الكازمي ومرافقيه.
وخلال السنوات الماضية تعرض أفراد وقيادات عسكرية في ألوية الحماية الرئاسية لمضايقات واسعة من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.