محلي مأرب يناقش إجراءات وتدابير تعزيز أداء القطاع الكهرباء في مارب

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 382

ناقش اجتماع مشترك لقطاعات الكهرباء بمحافظة مأرب، اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو-تموز برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، عددا من الإجراءات والتدابير لتعزيز أداء القطاع ورفع قدراته الفنية.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام فرع مؤسسة الكهرباء عبدالهادي الشبواني، والمهندسين المختصين في المحطة الغازية وقطاعات التوليد والنقل والتوزيع الجوانب الفنية في قطاع الكهرباء، وأسباب الانقطاعات، وابرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء بمختلف منشآته وإدارته وكيفية مواجهتها.

وتناول عددا من المقترحات والحلول من أجل تمكين القطاع بالقيام بدوره في ضمان استمرار التيار وتقليص العجز في ظل الزيادة المضطردة بالطلب على الطاقة، واحتياجات الصيانة اللازمة للمحطة والتربينات وخطوط النقل.

وأقر الاجتماع ، تشكيل لجنة مشتركة من المهندسين والفنيين في القطاعات وأسندت لها عدد من المهام لضمان استمرار التيار الكهربائي والتغلب على الانقطاعات، نتيجة زيادة الطلب على الطاقة مع موجة الحرارة غير المسبوقة وتوسع المخيمات بزيادة عدد النازحين وزيادة الأنشطة التجارية والاستثمارية والعمرانية.

وخلال الاجتماع أشاد الوكيل مفتاح بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة فرع كهرباء مأرب والمحطة الغازية وخطوط النقل وكافة المهندسين فيها والنجاحات التي حققوها في استمرار التيار وإمدادات الطاقة رغم التحديات الكبيرة التي تواجههم .. مشيرا إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بدور المواطنين في إسناد جهود الكهرباء للحفاظ على استمرار التيار من خلال الترشيد في استهلاك التيار وتسديد فواتير الاستهلاك، وعدم الربط العشوائي التي تتسبب في كثير من المشاكل الفنية والإهدار لقدرات مؤسسة الكهرباء وعدم الاعتداء على خطوط النقل.