الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة عن تزايد حالات النزوح في اليمن، حيث تم تسجيل نزوح 48 أسرة خلال الأسبوع الفائت.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الأسبوعي أن هذه الأسر تمثل 288 فرداً، وقد توزعوا على محافظات مأرب والحديدة وتعز.

وأشارت المنظمة إلى أن 19 أسرة نزحت إلى محافظة مأرب، حيث تعود معظم الحالات من شبوة وصنعاء.

في حين نزحت 19 أسرة أخرى إلى محافظة الحديدة، بعضها من داخل المحافظة والبعض الآخر من تعز. كما نزحت 10 أسر إلى محافظة تعز، بعضها من داخل المحافظة والبعض الآخر من الحديدة.

ووفقًا لإحصاءات المنظمة الأممية، يبلغ إجمالي عدد النازحين منذ بداية العام وحتى الآن حوالي 3,882 أسرة، ما يعادل 23,292 فرداً.

وقد تعرض هؤلاء النازحين للنزوح مرة واحدة على الأقل وتعتبر حالات النزوح في اليمن مؤشرًا على أستمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث يعاني اليمن من صراع مسلح دامٍ منذ سنوات، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في البلاد