محلي مأرب يناقش إجراءات وتدابير تعزيز أداء القطاع الكهرباء في مارب نزوح "48" أسرة خلال الأسبوع الفائت ..تفاصيل مليشيا الحوثي تعزل رئيسة قسم الصحافة بإعلام جامعة صنعاء لهذا السبب صحيفة فرنسية مشهورة تكشف عن عرض سعودي ضخم لخطف أوسيمين هداف نابولي رابطة حقوقية: 6 مختطفين يتعرضون للتعذيب في سجون الحوثي بصنعاء(أسماء مبابي يعيش في آخر ساعاتة الحاسمة قد تربحة 40 مليون يورو.. رجل عربي آخر تابع للمليشيات يحرقان نسخة من القرآن قرب برلمان السويد ويشعل فتيل الأزمة من جديد العلماء يعلنون عن تفاصيل اكتشاف فيروسات كبيرة مخيفة بأذرع وأذناب وكيل قطاع الحج والعمرة باليمن يبحث مع نظيره السعودي تسهيلات العمرة بنزيما يقود الاتحاد الى ربع نهائي البطولة العربية والهلال يسقط امام السد
أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة عن تزايد حالات النزوح في اليمن، حيث تم تسجيل نزوح 48 أسرة خلال الأسبوع الفائت.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الأسبوعي أن هذه الأسر تمثل 288 فرداً، وقد توزعوا على محافظات مأرب والحديدة وتعز.
وأشارت المنظمة إلى أن 19 أسرة نزحت إلى محافظة مأرب، حيث تعود معظم الحالات من شبوة وصنعاء.
في حين نزحت 19 أسرة أخرى إلى محافظة الحديدة، بعضها من داخل المحافظة والبعض الآخر من تعز. كما نزحت 10 أسر إلى محافظة تعز، بعضها من داخل المحافظة والبعض الآخر من الحديدة.
ووفقًا لإحصاءات المنظمة الأممية، يبلغ إجمالي عدد النازحين منذ بداية العام وحتى الآن حوالي 3,882 أسرة، ما يعادل 23,292 فرداً.
وقد تعرض هؤلاء النازحين للنزوح مرة واحدة على الأقل وتعتبر حالات النزوح في اليمن مؤشرًا على أستمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث يعاني اليمن من صراع مسلح دامٍ منذ سنوات، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في البلاد