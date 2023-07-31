محلي مأرب يناقش إجراءات وتدابير تعزيز أداء القطاع الكهرباء في مارب نزوح "48" أسرة خلال الأسبوع الفائت ..تفاصيل مليشيا الحوثي تعزل رئيسة قسم الصحافة بإعلام جامعة صنعاء لهذا السبب صحيفة فرنسية مشهورة تكشف عن عرض سعودي ضخم لخطف أوسيمين هداف نابولي رابطة حقوقية: 6 مختطفين يتعرضون للتعذيب في سجون الحوثي بصنعاء(أسماء مبابي يعيش في آخر ساعاتة الحاسمة قد تربحة 40 مليون يورو.. رجل عربي آخر تابع للمليشيات يحرقان نسخة من القرآن قرب برلمان السويد ويشعل فتيل الأزمة من جديد العلماء يعلنون عن تفاصيل اكتشاف فيروسات كبيرة مخيفة بأذرع وأذناب وكيل قطاع الحج والعمرة باليمن يبحث مع نظيره السعودي تسهيلات العمرة بنزيما يقود الاتحاد الى ربع نهائي البطولة العربية والهلال يسقط امام السد
قالت مصادر أكاديمية ،بأن عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قامت بعزل رئيسة قسم بكلية الإعلام بجامعة صنعاء لرفضها قرار العصابة بفصل الطلاب عن الطالبات.
وافادت ،المصادر إن إدارة كلية الإعلام بجامعة صنعاء، التي تخضع لسيطرة عصابة الحوثي، أصدرت قرارا بعزل الدكتورة "سامية الأغبري" من رئاسة قسم الصحافة والنشر الإلكتروني.
وأوضحت المصادر أن قرار العزل جاء بعد اعتراض الدكتورة "الأغبري" على قرار الفصل بين الطلاب والطالبات، الذي وصفته بأنه "متعارض" مع الثقافة اليمنية ويسيء للأسرة اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة الكلية عينت رئيسا مواليا لها لقسم الصحافة بدلا من الدكتورة سامية الأغبري.
وأضافت المصادر أن قرار عزل الدكتورة الأغبري لقي رفضا واستياء واسعا من قبل طلاب وطالبات كلية الإعلام.
وفي وقت سابق، قام ملتقى الطلاب بكلية الإعلام التابع لعصابة الحوثي بإصدار قرار يقضي بفصل الطلاب عن الطالبات وتحديد 3 أيام في الأسبوع لكل منهم، وهو ما قوبل برفض واسع وسخرية من الطلاب والطالبات ومواقع التواصل الاجتماعي