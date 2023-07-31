مليشيا الحوثي تعزل رئيسة قسم الصحافة بإعلام جامعة صنعاء لهذا السبب

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت مصادر أكاديمية ،بأن عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قامت بعزل رئيسة قسم بكلية الإعلام بجامعة صنعاء لرفضها قرار العصابة بفصل الطلاب عن الطالبات.

وافادت ،المصادر إن إدارة كلية الإعلام بجامعة صنعاء، التي تخضع لسيطرة عصابة الحوثي، أصدرت قرارا بعزل الدكتورة "سامية الأغبري" من رئاسة قسم الصحافة والنشر الإلكتروني.

وأوضحت المصادر أن قرار العزل جاء بعد اعتراض الدكتورة "الأغبري" على قرار الفصل بين الطلاب والطالبات، الذي وصفته بأنه "متعارض" مع الثقافة اليمنية ويسيء للأسرة اليمنية.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الكلية عينت رئيسا مواليا لها لقسم الصحافة بدلا من الدكتورة سامية الأغبري.

وأضافت المصادر أن قرار عزل الدكتورة الأغبري لقي رفضا واستياء واسعا من قبل طلاب وطالبات كلية الإعلام.

وفي وقت سابق، قام ملتقى الطلاب بكلية الإعلام التابع لعصابة الحوثي بإصدار قرار يقضي بفصل الطلاب عن الطالبات وتحديد 3 أيام في الأسبوع لكل منهم، وهو ما قوبل برفض واسع وسخرية من الطلاب والطالبات ومواقع التواصل الاجتماعي