رابطة حقوقية: 6 مختطفين يتعرضون للتعذيب في سجون الحوثي بصنعاء(أسماء

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت رابطة حقوقية عن تعرض 6 مختطفين لدى مليشيا الحوثي للتعذيب، في سجن الأمن السياسي بصنعاء.

وأدانت رابطة أمهات المختطفين ما أسمته الوضع السيئ لستة مختطفين في سجن الأمن السياسي بمنطقة حدة، بعد نقلهم من إصلاحية الأمن والمخابرات، مطلع شهر مارس الماضي.

والمختطفون الستة، حسب بيان الرابطة، هم:

1- فؤاد نعمان العواضي

2- محمد عبده الحرازي

3- معاذ أحمد نعمان

4- شهاب الدين منصور السالمي

5- محمد مطهر الصلوي

6- أحمد أحمد القطاع.

وأشارت إلى أنه - بحسب أحد الناجين المفرج عنه مؤخرا- تعرض المختطفون الستة للضرب والتعذيب والحبس الانفرادي والمنع من الزيارات، إضافة إلى تقديم وجبات فاسدة ومياه ملوثة.

وحمَّلت الرابطة المليشيا المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة هؤلاء المختطفين، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل، وإنقاذ حياتهم، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

وقبل أيام، أفاد مصدر حقوقي بوفاة أسير إثر تعرضه للتعذيب في أحد السجون الخاضعة لمليشيا الحوثي بصنعاء.

وأوضح المصدر أن الأسير سامي الوتيري توفي داخل السجن المركزي في صنعاء، موضحا أن الضحية تعرض للتعذيب الوحشي على يد قيادي حوثي، خلال احتجازه، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بذلك.

وأشار المصدر إلى أن القيادي الحوثي سبق وأن اعتدى على الأسير ذاته، إلى جانب معتقلين آخرين في السجن المركزي، وأقدم على نقل أحدهم إلى مكان مجهول.