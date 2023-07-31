وكيل قطاع الحج والعمرة باليمن يبحث مع نظيره السعودي تسهيلات العمرة

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بحث وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش، صباح اليوم، بمكة المكرمة، مع وكيل وزارة الحج السعودية لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز الوزان، التسهيلات الممنوحة لمعتمري بلادنا.

وفي اللقاء جرى مناقشة إزالة الكوتا المحددة لإصدار تأشيرات العمرة خلال خمس ساعات فقط، ليستنى لشركات العمرة من الحصول على التأشيرة طوال اليوم مع الأخذ في الاعتبار الحلول والمعالجات التي تحد من الزحام والتكدس في منفذ الوديعة البري.

كما بحث الجانبان، أهمية إشراف ورقابة وزارة الأوقاف والإرشاد على مراحل إصدار تأشيرات المعتمرين؛ كونها الجهة الرسمية في اليمن المسؤولة عن إصدار تصاريح نشاط الحج والعمرة للمنشآت المستوفية للشروط والمعايير، وخطورة فتح نظام الوكيل الافتراضي لبلد ماتزال تعاني ويلات انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا في كل المجالات.

بدوره رحب وكيل وزارة الحج السعودية لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز الوزان بالنقاط التي طرحت في اللقاء ووعد بمناقشتها مع الجهات المختصة في الوزارة. حضر اللقاء مدير إدارة المتابعة والمراجعة بقطاع الحج والعمرة صالح العولقي.